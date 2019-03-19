Geleneksel El Sanatını Milyonlarca İğne Darbesiyle Yaşatıyor

Kütahyalı Betül Erpolat, Türk toplumlarında Selçuklular döneminden sonra kesintiye uğrayan ve "iğneyle kuyu kazmak" olarak nitelendirilen sigrafitto tekniği ile yaptığı tablolarla bu geleneksel el sanatını yaşatmaya çalışıyor.

RAMAZAN DOĞAN - Kütahyalı Betül Erpolat, Türk toplumlarında Selçuklular döneminden sonra kesintiye uğrayan ve "iğneyle kuyu kazmak" olarak nitelendirilen sigrafitto tekniği ile yaptığı tablolarla bu geleneksel el sanatını yaşatmaya çalışıyor.



İğne ile seramik, karo, fayans veya granit üzerine sır üstü seramik boyası uygulandıktan sonra kazımalarla resim ve şekiller yapma sanatı olarak bilinen "sigrafitto" ile öğrenim gördüğü Dumlupınar Üniversitesi Seramik Bölümünde tanışan 42 yaşındaki sanatçı Erpolat, yaklaşık 25 yıldır bu teknik ile tablolar yapıyor.



Selçuklular döneminde daha çok tabak, kase gibi mutfak eşyalarına uygulanan teknik ile bugün seramik, karo, fayans ya da granitin üzeri iğneyle kazınarak portre, manzara veya çeşitli şekiller yapılarak tablolar oluşturuluyor.



Betül Erpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1992 yılında başladığı seramik bölümünde sigrafitto eğitimi alan ilk öğrencilerden olduğunu söyledi.



Zamanla bu sanatta çalışmalarını yoğunlaştırdığını ve kendisini geliştirerek farklı teknikleri uygulamaya başladığını belirten Erpolat, şöyle devam etti:



"Sigrafitto, Selçuklu döneminde yaşayan geleneksel bir sanat. O dönem çokça eserler verilmiş. Bu sanat Osmanlı ve cumhuriyet döneminde çok yaygın olmadığı için İtalyanlar bu sanata sahip çıkmışlar. İsmi de zaten buradan geliyor. Sigrafittonun bizdeki adı esasen kaşıtıraştır. Bu alanda çalışmaya başladığımdan beridir bu sanatın bizdeki adıyla bilinmesi ve anılması için çalışıyorum. Bu sanat genelde seramiklerde sır üstü dediğimiz şekilde uygulanır. Bu sanat alanında yenilikler yapmak adına verdiğim mücadele sonucunda yaklaşık 6 yıldır sır altı dediğimiz yöntemle dünyada ilk defa renkli tablolar yapmayı başardım. Bu sanata bir yenilik, yeni bir soluk getirmekten gurur duyuyorum. Bu benim için bir övünç kaynağı."



Milyonlarca iğne darbesi



Erpolat, sigrafittoyu "bir sabır sanatı" olarak nitelendirdi.



Bu sanatla uğraşmak için öncelikle sabırlı olmak gerektiğini vurgulayan Erpolat, "Bir şekli oluşturmak haftalar hatta aylar alabiliyor. Milyonlarca iğne darbesiyle şekiller oluşuyor. Bu sanat, seramiğin iğnelenmesi olarak yapılıyor. Çalışma yaparken adeta iğne ile kuyu kazıyorum. Yaptığım çalışmalar, özellikle siyah beyaz olan tablo ve diğer eserler ilk bakışta kara kalem çalışması sanılıyor ancak eserler yakından incelendiğinde her birinin milyonlarca iğne darbesiyle şekillendiği fark ediliyor." ifadelerini kullandı.



Erpolat, sigrafittonun yaygınlaşması için zaman zaman kurslar düzenlediğini ve eğitimler verdiğini aktardı.



Yurt içi ve dışında çok sayıda kişisel sergi açtığını, karma sergilere katıldığını dile getiren Erpolat, "Kütahya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi illerde kişisel sergiler açtım. Yurt dışında da Litvanya'da bir kişisel sergi açtım. Yıl içinde en az 3-4 sergi açıyorum. Bunun yanında birçok ilde sanat alanında düzenlenen eğitimler, workshoplar ve fuarlara da katılarak bu sanatı anlatıyorum." diye konuştu.

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