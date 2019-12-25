Geleneksel el sanatları ustaları GKV'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geleneksel el sanatları ustaları GKV'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Geleneksel el sanatları ustaları GKV'de öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu tarafından Gaziantep'e özgü geleneksel el sanatları atölyeleri kurularak kutnu, cam ve işleme sanatları ile bakır işleme sanatları ustaları öğrencilerle buluşarak hünerlerini sergiledi.

Geleneksel el sanatları ustaları GKV'de öğrencilerle buluştu, System.String[]

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu tarafından Gaziantep'e özgü geleneksel el sanatları atölyeleri kurularak kutnu, cam ve işleme sanatları ile bakır işleme sanatları ustaları öğrencilerle buluşarak hünerlerini sergiledi.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları geleneksel el sanatlarının tanıtımı, yok olmaya yüz tutmuş mesleklerin yeni nesillere aktarılması, etnografik zenginliklerimizin tanıtımı amacıyla düzenlediği el sanatlarımız konulu atölyelerde el sanatları ustalarını ağırladı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu'nda düzenlenen el sanatları atölyeleri kapsamında kutnu kumaş dokumacılığını öğrencilere anlatmak üzere Kutnu Ustası Abdülkadir Mekki, bakır işlemenin detayları için Bakır Ustası Mesut Keklik ve cam işleme sanatının tanıtımı için de Harun Veysel Gümüş'ü ağırladı.


El sanatları atölye çalışmalarını değerlendiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul Müdürü Uğur Özeren, "Gaziantep için çok önemli olan bakır işleme ve kutnu kumaşı gibi el emeği, göz nuru eserlerin okulumuzda sergilenmesinden mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimiz yaşadıkları Gazi şehrimizin kültürü ve tarihi ile ilgili bilgi aldılar. Eğitim-öğretim ile ilerde Gazi şehrimizin gelişimine katkı verecek öğrencilerimiz için değerli bir çalışma oldu. Bu sergilerin açılışında emeği geçen değerli ustalarımıza ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.


El sanatları ustaları öğrencilere mesleklerinin ince ayrıntılarını gösterirken birçok öğrenciyle uygulamalı çalışmalarda yaptılar. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği atölye çalışmaları hafta boyunca devam edeceği de açıklandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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