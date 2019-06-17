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Geleneksel esnaf duaları sürüyor

13 dakika önce

Safranbolu'da geleneksel hale gelen ve her Pazartesi sabahı Sanayi Bölgesinde gerçekleşen sabah duaları yoğun katılımla devam ediyor.

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Safranbolu'da geleneksel hale gelen ve her Pazartesi sabahı Sanayi Bölgesinde gerçekleşen sabah duaları yoğun katılımla devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de başkan seçildiği günden itibaren sanayi esnafı ile birlikte tümüne katıldığı sabah duaları sonrası ise protokol üyeleri ve esnaf bir süre sohbet etme fırsatı buluyor. Yapılan duanın ardından esnafların sıkıntılarını dinleyen Başkan Köse, "Tüm esnaflarımıza kazasız belasız bir hafta ve hayırlı kazançlar diliyorum" dedi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
Safranbolu, Sabah
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