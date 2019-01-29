Son Dakika Haberleri: Geleneksel Fenerbahçe Spor Okulları Kış Sömestr Kampı Başladı

Geleneksel Fenerbahçe Spor Okulları Kış Sömestr Kampı Başladı

2 saat önce

Türkiye'nin en kapsamlı spor okulları organizasyonu arasında yer alan Geleneksel Fenerbahçe Spor Okulları Kış Sömestr Kampı; futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm olmak üzere 5 branşta başladı.

Geleneksel Fenerbahçe Spor Okulları Kış Sömestr Kampı Başladı, System.String[]


Türkiye'nin en kapsamlı spor okulları organizasyonu arasında yer alan Geleneksel Fenerbahçe Spor Okulları Kış Sömestr Kampı; futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm olmak üzere 5 branşta başladı.

28 Ocak - 1 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 855 öğrenci, 145 teknik ve idari ekip ile toplamda 1000 kişilik kapsamlı bir ekiple Antalya'da konaklayan sarı-lacivertli spor okulları, kampın ilk gününde basketbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm branşlarındaki çeşitli antrenmanların sonrasında Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hep birlikte izlediler.

Düzenlenen kampta Fenerbahçe Kulübü'nün Tüpraş'ın desteği ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'yle başlattığı HeForShe "Birlikte Eşitiz" projesi 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' farkındalık eğitimi de verildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:57 Kaynak: DHA

Futbol, Türkiye, Fenerbahçe, Spor
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