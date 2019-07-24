Geleneksel Gediz Tarhana Festivali'nde Çocuk Eğlence Programı Düzenlendi
2 saat önce
Kütahya'nın Gediz ilçesinde Geleneksel Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde Çocuk Eğlence Programı düzenlenerek çocuklar doyasıya eğlendi.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:18 Kaynak: İHA
'nın Gediz
ilçesinde Geleneksel Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde Çocuk Eğlence Programı düzenlenerek çocuklar doyasıya eğlendi. Adnan Menderes
Yaşam Parkı'nda kutlanan Geleneksel Gediz Tarhana Festivali şenliklerinin üçüncü gününde Çocuklar gece geç saatlere kadar eğlendi.
Akşam saat 21.30'da başlayan eğlenceye; Belediye Meclis Üyesi Şule Bilgili ile çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldı.
Tüm çocukların renkli bir gece geçirdiği programın son bölümünde sahneye gelerek Çocuk Eğlence Programı ekibine teşekkür eden Belediye Meclis Üyesi Şule Bilgili, Gediz Tarhanası hediye etti. - KÜTAHYA
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