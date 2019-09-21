Son Dakika Haberleri: "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı"
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"Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı"

2 saat önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde her yıl Türkiye genelinden esnafların katılımıyla kurulan ve kaz eti, köy ekmeği, keş, el işleri gibi ürünlerin yer aldığı Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde her yıl Türkiye genelinden esnafların katılımıyla kurulan ve kaz eti, köy ekmeği, keş, el işleri gibi ürünlerin yer aldığı Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı.

Tabakhaneler mevkisinde kurulan panayırda, Bolu ve ilçeleriyle Türkiye'nin 25 ilinden gelen esnaflar yıl boyunca yetiştirdikleri ürünlerini satma fırsatı buluyor.

Köylülerin, yıl içinde yaptıkları ürünleri satarak kışlık ihtiyaçlarını da karşılaması için bir fırsat olarak gördüğü panayırın en ilgi çeken ürünleri ise kaz eti, köy ekmeği ve keş oluyor.

Yılda iki defa 3'er gün süren ve 15 gün arayla yapılan panayırlar kapsamında yurdun her yerinden ilçeye gelen esnaflar ürünlerini satma fırsatı bulurken, bölgede yaşayanlar da ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, geleneksel hale gelen panayır hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'nın Türkiye'de kurulan 5 büyük panayırdan biri olduğunu söyledi.

Gerede panayırında ilacın dışında her ürünün satıldığını beliren Allar, "Burası her şeyin alınıp ve satıldığı Türkiye'nin en büyük panayırlardan birisi. Ecdadımızın, ilk kuruluş tarihi belli olmayan en büyük emanetleri ve miraslarından bir tanesi. Asırlardır doğal şartlarda ve koşullarda nasıl başladıysa o şekilde devam etmekte." dedi.

Allar, ilçede her yıl eylül ayının üçüncü cuması başlayan panayırın 3 gün devam ettiğini, 15 gün sonra yeniden 3 günlük bir panayır daha yapıldığını aktardı.

Türkiye, Gerede, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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