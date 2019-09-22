Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı"nı ziyaret etti.

Tabakhaneler mevkisinde kurulan panayırda, Bolu ve ilçeleriyle Türkiye'nin 25 ilinden gelen esnaflar yıl boyunca esnafların ürünlerini satmak için geldiği "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı"nı ziyaret eden Vali Ahmet Ümit, panayırda bulunan esnafı gezerek sohbet etti, sattıkları ürünler hakkında bilgi aldı, bol ve hayırlı kazançlar diledi.

Vali Ahmet Ümit, vatandaşlara nerelerden geldiklerini sorarak panayır hakkındaki düşüncelerini dinledi. Panayıra katılımları dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.

Bugün tamamlanacak olan "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı"nın ikincisi ise 4-6 Ekim'de gerçekleştirilecek.