"Geleneksel İslam Sanatları Sergisi" Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) "Geleneksel İslam Sanatları Sergisi"nin ikincisini, Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle İstanbul Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde (Saray Koleksiyonları Müzesi) açıldı.

Sergi açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, insanın Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğunu ve kendisine güzellikleri yeryüzünde göstermek için bir kabiliyet verildiğini belirtti.

Yaratıcılığın Allah'a mahsus olduğunu ifade eden Erbaş, "Tasvir etmek, Allah'ın güzelliğini kulunun üzerinde göstermesi de O'nun gücüdür. Allah Resulü Efendimiz de 'Allah güzeldir, güzeli sever' buyurarak ümmetine her türlü güzelliği göstermeleri, sergilemeleri gerektiğini ve sürekli güzel işler yapmalarını tavsiye etmiştir. İşte şu anda o güzel insanların yaptığı güzel eserlerin arasındayız. Bizim medeniyetimiz sanata önem, değer veren bir medeniyettir." diye konuştu.

Sanatçıları ortaya koyduğu eserler için teşekkür eden Erbaş, bu çalışmaların aynı zamanda gençlerin sanat zevklerinin ortaya çıkmasına vesile olduğunu kaydetti.

Bugünün Mevlit gecesi olduğunu hatırlatan Erbaş, "Allah Resulü Efendimiz 'Allah güzeldir, güzeli sever' diyordu ya, onun Mevlid-i Nebi'sinin sene-i devriyesinde biz onun hadisi şerifinin bir tezahürü olarak bu güzel eserleri sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Sergide 200 eser yer alıyor

Sergiye Diyanet İşleri Başkanı'nın eşi Seher Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergide tezhip, hüsn-i hat, çini, minyatür, cilt, katı, geometrik desenler ve ebru gibi toplamda 8 farklı sanat dalında 50 öğrenci ile 8 sanat hocasının yaklaşık 200 eseri yer alıyor.

TDV KAGEM sanat eğitmenleri ve öğrencilerinin hazırlamış oldukları eserlerden oluşan sergi

8-13 Kasım tarihleri arasında Pazartesi günleri hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.