Geleneksel karakucak güreşlerinin son durağı Gözne oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı organize edilen geleneksel karakucak güreşleri üçüncü ve son gününde Toroslar ilçesinin Gözne yaylasında düzenlendi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Zafer Haftası kutlamaları kapsamında düzenlediği karakucak güreşleri ilk olarak Silifke Mara'da, ikinci gününde Çamlıyayla Zevzek tepesinde ve son olarak da 30 Ağustos Zafer Bayramı günü, Toroslar Gözne'de gerçekleştirildi. Güreşleri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'de izledi.



Gözne'de de başcazgır Emin Gel'in sunumları ve manileri ile canlanan etkinlik izleyiciler tarafından ilgi ile izlendi. Son günün başpehlivanı Hüseyin Gündüz olurken, ikinci Salim Ercan oldu. Üçüncülüğü ise Fatih Yaşarlı ve Halil Hopur paylaştı. Dereceye giren güreşçilere ödülleri Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından verildi. Burada konuşan Başkan Seçer, sporun aynı zamanda birlikteliğe de çağrıda bulunduğunu belirterek, "Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ahlaklı adamların işidir. Gayet güzel mücadele oluyor. Sporun dili, dini, ırkı, mezhebi olmaz. Spor evrenseldir. Burada herkes spor sever, güreş sever, Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan bizim yurttaşlarımız. Bize ayrım gayrım yakışmaz. İşte spor o birlikteliğe çağrı. Bugün 30 Ağustos. Tarihimizde önemli bir gün. Bugün özgür bir Cumhuriyette, Atatürk Cumhuriyeti'nde yaşıyorsak bugünün bize kazandırdığı en büyük miras, 30 Ağustos 1922'de başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadele arkadaşları, onun mücadele arkadaşları sizin dedeniz, benim dedem, diğerinin dedesi, Anadolu'nun dört bir yanında bu ülkeyi işgalci güçlerden kurtarmak için bir araya gelmiş, yokluk içerisinde mücadele eden, bizlerin büyük babaları, ataları" dedi.



Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu ülke için canını feda etmiş, mücadele etmiş, alın terini ve emeğini dökmüş herkesin önünde saygı ile eğildiğini ifade eden Seçer, "Bugünleri unutmamamız lazım. Bugünler bizlere geleceğe ışık tutan günler. Milli bayramlarımızı unutmamamız lazım. 30 Ağustos'u, 29 Ekim'i, Atatürk'ün doğum günüm dediği 19 Mayıs 1919'u unutmamamız lazım. Geçmişini unutan, atalarını unutan, onları yad etmeyen uluslar bir gün yerle yeksan olmaya mahkumdur, tartışılmaz. Bunları unutmayacağız, bunlardan ders çıkaracağız. Bugün içinden geçtiğimiz süreçte buna benzer olaylar yaşıyoruz. Mücadele devam ediyor. Bu kadim topraklar üzerinde bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışan güçler olacak, dün olduğu gibi, bugün de, yarın da olacak. Bunlar bize sürpriz olmasın. Dinimizi, imanımızı, milliyetimizi buna alet edecekler. Bunlara kanmayalım. Birlik güzel şey, kardeşlik güzel şey, huzur güzel şey, barış güzel şey. Bu kadim topraklarda huzur içerisinde yaşamak, birlik içerisinde yaşamak, başta biz siyasilerin, bunu tahkim etmek görevi" diye konuştu.



Amaçlarının etnik yapısı, inancı veya kültürü dolayısıyla ayrım yapmadan, herkesi kardeşçe kucaklamak olduğundan bahseden Seçer, Mersin'i huzur kenti haline getirmek istediklerini dile getirdi. Seçer, "Bizlerin görevi sizleri kışkırtmak olmamalı, sizleri parçalamak olmamalı, etnik yapınıza göre, siyasi yapınıza göre, düşüncenize göre, ona oy verdin, bana vermedin, sen Alevisin, sen Sünnisin, sen şusun, sen busun diye ayırmak olmamalı. Bizim görevimiz hepinizi kardeşçe kucaklamak. Mersin önemli bir kent. Sadece Akdeniz'in değil, dünyanın önemli bir kenti. Burası huzur kenti olmalı. Burası küçük Türkiye. Torosların eteklerinde Yörükler, ovada Araplar, Kürtler, Çerkezler, Göçmenler, her renk var. Renk cümbüşü var. Biz kültür coğrafyasıyız, biz tarih coğrafyayız. Önemli zenginliklerimiz var. Biz Türkiye'de huzuru tesis etmek istiyorsak, bunun için en verimli bölge Mersin'dir. İnşallah bunu yapacağız. Ben sizin Belediye Başkanınızım. Ben 1 milyon 800 bin hemşehrimin Anamur'dan Tarsus'a kadar, Çamlıyayla'dan Mut'un yaylalarına kadar belediye Başkanınızım. Bende ayrım gayrım olmaz, olmayacaktır da. Herkesi kucaklayacağız" şeklinde konuştu.



30 Ağustos etkinlikleri kapsamında ilk olarak Silifke, ardından Çamlıyayla'da ve son olarak da Toroslar'da karakucak güreşlerini organize ettiklerini kaydeden Seçer, "Bu yıl daha çok ilgi uyandıran bölgelerde, daha çok seyirci toplayan, daha yoğun katılımın olduğu bölgelerde güreşleri tertipledik. Gördüğüm manzara karşısında mutluyum. Çünkü hemşehrilerim burada. Güreş severler buradalar. Güreş sporuna ilgisi olan yurttaşlarımız merak etmesin. Bu daha da devam edecek, daha da arttırarak devam edeceğiz. Sporu önemsiyoruz, sanatı önemsiyoruz. Bunlar insanları bir araya getiriyor. İnsanlar huzur içerisinde bu etkinliklerde oluyorlar. Günlük dertlerinden uzaklaşıyorlar, streslerinden uzaklaşıyorlar. Ben farkındayım insanlar bunalım geçiriyor. İnsanların çocukları işsiz. Ekonomik sorunlar, aile sorunları, birçok sorunlarla boğuşuyorlar. Biz insanlara gülmeyi, biz insanlara mutluluğu, biz insanlara arkadaşlarıyla, komşularıyla, çocuklarıyla, dostlarıyla sımsıcak kalpleri ile el ele tutuşmalarını öğretmek zorundayız. Bunu hatırlatmak zorundayız. İşte bu etkinlikler de bunu sağlıyor" ifadelerini kullandı.



Güreş müsabakaları ve ödül töreninin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ve konservatuar sanatçılarının konseri ile zafer coşkusu doyasıya yaşandı. - MERSİN