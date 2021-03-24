Geleneksel karışım pandemide umut oldu - Son Dakika

Geleneksel karışım pandemide umut oldu

24.03.2021 22:44

Geleneksel karışım pandemide umut oldu Kayseri'de halk arasında kullanılan geleneksel karışım, pandemi döneminde iyi geldiği düşünülünce multimineral içeren gıda takviyesi olarak üretilmeye başladı.

Geleneksel karışım pandemide umut oldu

KAYSERİ - Kayseri'de halk arasında kullanılan geleneksel karışım, pandemi döneminde iyi geldiği düşünülünce multimineral içeren gıda takviyesi olarak üretilmeye başladı.

Karışımı yıllardır laboratuvar ortamında üreten Şükrü Sefa Açıkgöz, Covid-19 pandemisi döneminde olumlu etkilerini gördükleri solüsyonu Tarım Bakanlığı'ndan gıda takviyesi izni alarak 'Tesir' markasıyla üretmeye başladıklarını belirterek; "Bir kısmı elektrolit mineraller olmak üzere çok sayıda minerali bir araya getirerek hazırladığımız solüsyonumuzu biyomanyetik olarak ifade ediyoruz" dedi. Açıkgöz, "Solüsyonumuzu yetkili laboratuvarı bulunan üniversitelerin fakültelerinde ve ilaç araştırma merkezlerinde analiz ettirdik, Antimikrobiyal, antiviral ve antifungal etkisi bilimsel olarak da tespit edildi. Bunun yanısıra sığır korona virüsü olarak bilinen Bovine Coronavirüs üzerinde etkili olduğu da hücre kültürü üzerinde yapılan deneylerde bilimsel olarak tespit edildi. Sars korona virüs üzerindeki etkisinin tespiti için çalışmalarımız devam ediyor. Analiz sonuçlarıyla ilgili bilgileri ve solüsyonumuzun içeriğini www.tesir.com.tr internet sitemizde bulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Amacımız ticari kazanım değil"

Galip Sefa İlaç San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde üretim yaptıklarını kaydeden Şükrü Sefa Açıkgöz, amaçlarının ticari kazanım elde etmekten ziyade topluma fayda sağlamak olduğunu ifade ederek, "Geleneksel karışım sayesinde daha önce kendi çevremize fayda sağlıyorduk. Şimdi gıda takviyesi olarak Tesir markasıyla seri üretimine başladığımız solüsyonumuz ile İnsanlığa fayda sağlayalım istiyoruz" dedi.

Multimineral solüsyon Kayseri OSB'de üretiliyor

Galip Sefa İlaç San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Galip Sağın da Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde solüsyonun seri üretimine başladıklarını belirterek, Şükrü Sefa Açıkgöz'ün kontrolünde özel bir yöntemle üretilen solüsyonu insanlığın hizmetine sunmak için yatırım yaptıklarını söyledi. Sağın, pandemi sürecinde sorun yaşayan kişilerin çok faydasını gördüğünü düşündükleri solüsyona Bakanlık tarafından multimineral içeren takviye edici gıda olarak izin verildiğini ifade ederek, "Biyomanyetik solüsyonun antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkisi birkaç üniversitede laboratuvar ortamında mükemmel etkili şeklinde tespit edildi. Solüsyonun etkisinin geniş bir yelpazede tespiti için Erciyes Üniversitesi Teknopark bünyesinde girişimlerimiz var. Ürünümüz ilaç değil, gıda takviyesi. Teknopark'ta yapacağımız Ar-Ge çalışmaları sayesinde solüsyonun tıbbi etkisini de ortaya koymaya çalışacağız" diye konuştu.

Multimineral içeren tavkiye edici gıda Tesir ile ilgili bilgilere www.tesir.com.tr üzerinden ulaşıldığını kaydeden Galip Sefa İlaç San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Galip Sağın, solüsyonun fiyatını Covid - 19 testinden de düşük tuttuklarını sözlerine ekledi.

Geleneksel karışım pandemide umut oldu
Geleneksel karışım pandemide umut oldu
Geleneksel karışım pandemide umut oldu
Geleneksel karışım pandemide umut oldu

Koronavirüs, Kayseri, Tarım, İlaç, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Geleneksel karışım pandemide umut oldu - Son Dakika


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