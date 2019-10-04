Geleneksel Kayseri Evi'ni yansıtan Filinta'nın Konağı hizmete hazır

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gülük mahallesinde yer alan, kayseri kültür yapıları içinde nadir sivil eserlerden biri olan 'Filinta'nın Konağı'nın aslına uygun onarım çalışmasının tamamlandığını söyledi.



Konağın 19. yüzyıl ilk çeyreğinde sivil mimarinin en güzel eserlerinden birisi olarak günümüze kadar ayakta durmayı başaran ender eserlerden birisi olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Konağın 1985 yılında Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildiğini kaydetti. Geleneksel kayseri evlerini yansıtan döneminin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesince Filinta'nın Konağı'nda restorasyon çalışması tamamlandı. Bodrum ve zemin kattan oluşan taş kemerli yapısı ve o döneme ait ahşap ve alçı süsleme sanatının en güzel örnekleri bu konakta sergilenmiştir. Bu yapı hem kullanılan yapı malzemesi, hem işçilik hem de sanat tarihi için bir Anadolu kültür eseridir. Projesi ve kullanılan yapı malzemeleri ile Filinta'nın Konağı mimari yapısı itibariyle Anadolu aile yapısının yaşantısını gözler önüne sermektedir. Konağın iç döşeme çalışmasına başlanılmış olup, kültürün hizmetini sunulacaktır" dedi. - KAYSERİ