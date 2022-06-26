Geleneksel kilim ve cicim dokuma sanatı, kadınların ellerinde yaşatılıyor - Son Dakika
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Geleneksel kilim ve cicim dokuma sanatı, kadınların ellerinde yaşatılıyor

26.06.2022 09:51

Geleneksel kilim ve cicim dokuma sanatı, kadınların ellerinde yaşatılıyor Elazığ'da açılan kurslardan geleneksel kilim ve cicim dokuma sanatı, kadınların ellerinde yaşatılıyor.

Geleneksel kilim ve cicim dokuma sanatı, kadınların ellerinde yaşatılıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da açılan kurslardan geleneksel kilim ve cicim dokuma sanatı, kadınların ellerinde yaşatılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün yaygın eğitim kursları çerçevesinde bulunan, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kilim ve cicim dokuma kursu ile yaşatılmaya çalışılıyor. Bu çerçevede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde kurs açıldı. Yaklaşık 15 kadının katıldığı kurs, 3 ay sürecek. 3 ayda usta öğreticiler tarafından kadınlara kilim ve cicim dokuma kursu verilecek. Eğitim sonunda kursiyerlere kurs tamamlama sertifikası verileceği bildirildi.

Kilim dokuma sanatını yaşatmaya çalıştıklarını aktaran Usta Öğretici Heybet Aytan, "Yöresel kilim dokuma kursumuzdur. Unutulmaya yüz tutmuş kilimleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 15 öğrencim var. Kursiyerlerim ileride ekonomilerine katkıda bulunabiliyor. Anneannelerimizden kalan kilimlerdir. Onları unutturmamaya çalışıyoruz. İnşallah gelecek nesillere de bir şeyler vermiş oluruz" dedi.

Kilim ve cicimleri öğrendiklerini dile getiren Funda Sarıkaya, "Kilim ve cicimi günümüze tekrardan modernize ederek yapıyoruz. Aynı zamanda güzel bir sosyal aktivitemiz oluyor. Öğrencilerle birlikte güzel paylaşımlarımız oluyor. Yeni şeyler öğreniyoruz. Kursumuz çok güzel" diye konuştu.

Halı dokumacılığın unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olduğunu aktaran İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Bağlıtaş ise "Bu tip mesleklerin kaybolmaması gerekiyor. Bu geleneklerin mutlaka yaşatılması gerekiyor. Şehrimizde çünkü halı ve kilim dokumacılık ile cicim gibi eskinden beri geleneksel hale gelen gelir sağlayan bir meslek. Bu tip mesleklerin kaybolmaması, bizden sonraki gençlere ulaşması, yine gelir kaynağına dönüşmesi noktasında kültür müdürlüğümüz bünyesinde kurslar başlattık. Şuan kurslarımı devam ediyor" şeklinde konuştu.

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Kırkyama sanatı kadınların elinde yeniden hayat bulacak Kırkyama sanatı kadınların elinde yeniden hayat bulacak Bir parça kilim ve battaniye üzerinde dinlendiler... Yangının isimsiz kahramanları mücadeleye devam ediyor Bir parça kilim ve battaniye üzerinde dinlendiler... Yangının isimsiz kahramanları mücadeleye devam ediyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geleneksel kilim ve cicim dokuma sanatı, kadınların ellerinde yaşatılıyor - Son Dakika

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