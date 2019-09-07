Talas Belediyesi ile Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Geleneksel Kışlık Ürün Günleri" programı kapsamında vatandaşlar kışlık ürünlerini hazırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Reşadiye Mahallesi'ndeki eski stat alanında başlayan geleneksel kışa hazırlık günlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Amaçlarının doğal ve sağlıklı beslenmeye yardımcı olmak olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Hedefimiz yapay gıdaların çocuklarımızın midesine girmemesi. Yani güvenilir ve aynı zamanda yerli ürünlerle kışı geçirmek. Bunun birkaç faydası var. En önemlisi obeziteyle mücadele etmek. Katkılı ve koruyucu maddelerle yapılan gıdaların insan sağlığı için ne kadar zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz de burada kendi ürettiğimiz ürünlerle hazırlığımızı yapıp, kışın bunları tüketirsek gelecek nesillerimizin sağlığını koruyacağımızı düşünüyoruz. Bu çalışmamızda bizlere rehberlik eden derneğimize teşekkür ediyorum. Başta salça olmak üzere bütün ürünler bereketli olsun, ağız tadıyla yensin inşallah."

Kazan, tuz ve temizlik ürünlerinin ücretsiz sunulduğu alanda vatandaşlar, bir hafta boyunca kışlık ürünlerini kendileri hazırlayabilecek.