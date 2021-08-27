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Geleneksel kıyı balıkçılığı yapanlara verilecek desteğe ilişkin uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Geleneksel kıyı balıkçılığı yapanlara verilecek desteğe ilişkin uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı

27.08.2021 13:17
Geleneksel kıyı balıkçılığı yapanlara verilecek desteğe ilişkin uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığına yönelik 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak desteklemeye ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığına yönelik 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak desteklemeye ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kayıtlı ve geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip iç sularda faaliyet gösterenlerin tamamı ile denizlerde 12 metreden küçük balıkçı gemilerine 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin uygulama esaslarını kapsıyor.

Tebliğle küçük ölçekli balıkçılığın devamlılığının sağlanması amaçlanıyor. Buna göre, destekler, kayıtların güncellenmesi, balıkçıların avcılık faaliyetleri ve sosyoekonomik durumlarına ilişkin verilerin toplanması karşılığında veriliyor. Bu sayede, geleneksel küçük ölçekli balıkçılığının sürdürülebilirliği hedefleniyor.

Ayrıca, üretiminin tamamına yakını yerelde ve taze tüketilmesi nedeniyle gıda güvenliğine katkı sağlaması, kıyı kesimindeki halkın geçimine katkıda bulunarak kırsal kalkmanın sağlanması ve kaynakların sürdürülebilirliği öngörülüyor.

Söz konusu destekler, Türkiye'nin deniz ve iç sularındaki avcılık filosunun yüzde 90'ını oluşturan 12 metre altındaki balıkçı gemilerini kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştı

Desteklere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 14 Temmuz 2021 tarihli sayısında yer almıştı.

Kararla bu sene destekleme kapsamına alınan gemi boyunda ve ödenecek tutarlarda artışa gidilmişti. Boyu 0-4,99 metre olan deniz ve iç su balıkçı gemileri için adet başına 1000 lira, 5-7,99 metre olanlar için 1250 lira, 8-9,99 metre olanlar için 1350 lira, 10-11,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 10 metreden büyük iç su balıkçı gemileri için 1450 lira destek ödemesi yapılması kararlaştırılmıştı.

2021 ve 2022 yıllarını kapsayan söz konusu desteklerde bu yıla ilişkin ödemelerin yıl bitmeden yapılması planlanıyor.

Müsilajdan etkilenenlere 2 kat ödeme

Uygulama tebliğine göre, Marmara Denizi'ndeki müsilajdan etkilenen balıkçılara, bu yıl 2 kat destek verilecek.

Bu kapsamda, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'daki tezkere sahibi gemilere, gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla her gemi için belirlenen birim destek tutarının 2 katı ödemede bulunulacak.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ilgili yıl için ayrılan ödenekten karşılanacak ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından banka aracılığıyla yapılacak.

cumhurbaşkanı, Gazete, Tarım, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Geleneksel kıyı balıkçılığı yapanlara verilecek desteğe ilişkin uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


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