Geleneksel Kızak Müsabakaları'nda 2020'nin ilk ayağı Erciyes'te yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Geleneksel Kızak Müsabakaları'nda 2020'nin ilk ayağı Erciyes'te yapıldı - Son Dakika Spor

Geleneksel Kızak Müsabakaları'nda 2020'nin ilk ayağı Erciyes'te yapıldı

13 dakika önce

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak Müsabakaları'nda 2020'nin ilk ayağı Erciyes'te yapıldı.

Geleneksel Kızak Müsabakaları'nda 2020'nin ilk ayağı Erciyes'te yapıldı, System.String[]

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak Müsabakaları'nda 2020'nin ilk ayağı Erciyes'te yapıldı.

Tekir Kapı'da oluşturulan özel pistte gerçekleştirilen yarışlara 11 ilden 75 sporcu katıldı.

Kızak ile 100 metre mesafede yarışan sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. 4 kategoride erkek ve kadın sporcuların yarıştığı müsabaka sonucunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışlarla ilgili açıklama yapan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, geleneksel sporların son zamanlarda ilgi görmeye başladığını söyledi.

Genç, "Bu sporumuz 600 yıllık bir geleneğe dayanıyor. Biz de federasyon olarak bu geleneği yaşatmak için mücadele ediyoruz. Gençlerimizi kahve köşelerinden, internet başından alıp, atalarının sporuna sahip çıkmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Erciyes, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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