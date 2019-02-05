Son Dakika Haberleri: Geleneksel Kızak Yarışmasında Altın Madalya Kazandı

Geleneksel Kızak Yarışmasında Altın Madalya Kazandı

1 saat önce

Erzurumlu sporcu Oğuzhan Şimşek, kızak yarışmalarında birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı.

Geleneksel Kızak Yarışmasında Altın Madalya Kazandı, System.String[]
Erzurumlu sporcu Oğuzhan Şimşek, kızak yarışmalarında birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı.

Buz sporlarında başarılar ard arda gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Ilgaz'da gerçekleştirilen Geleneksel kızak yarışmalarında Erzurum'u temsilen katılan Oğuzhan Şimşek, birinciliği göğüsleyerek altın madalya kazandı.

Şimşek'in başarısı Erzurum'da sevinçle karşılandı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:29 Kaynak: İHA

Ilgaz, Spor
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