Geleneksel Kızak Yarışmasında Altın Madalya Kazandı
1 saat önce
Erzurumlu sporcu Oğuzhan Şimşek, kızak yarışmalarında birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı.
Erzurumlu sporcu Oğuzhan Şimşek, kızak yarışmalarında birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı.
Buz sporlarında başarılar ard arda gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Ilgaz
'da gerçekleştirilen Geleneksel kızak yarışmalarında Erzurum'u temsilen katılan Oğuzhan Şimşek, birinciliği göğüsleyerek altın madalya kazandı.
Şimşek'in başarısı Erzurum'da sevinçle karşılandı. - ERZURUM
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:29 Kaynak: İHA
İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi
Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı
Eşinin Ailesinden 3 Kişiyi Öldüren Damat, Katliamı 400 Bin Lirayı Beğenmeyince Yapmış
Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı