Son Dakika Haberleri: Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği sona erdi
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Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği sona erdi

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Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu 'Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği' final karşılaşması ile sona erdi.

Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği sona erdi, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu 'Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği' final karşılaşması ile sona erdi.


Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği' sona erdi. Organize Sanayi Tenis Kortları sahasında gerçekleştirilen karşılaşmaların ardından Odunpazarı Belediyesi Şehit Turgay Topsakaloğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Parkında final karşılaşması yapıldı. 'Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği' final karşılaşmasına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt dışında tenis severler ve sporcular katıldı. Final karşılaşmasının ardından ödül töreni düzenlendi. 13-18, 18-25, 25-35, 35-45, 45-55 ve 55+ yaş arasında, çiftler, yeni başlayan kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren sporcular kupalarını Başkan Kurt'un elinden aldı.


Başkan Kurt ödül töreni sonunda dereceye giren sporcuları tebrik etti. Başkan Kurt ayrıca turnuvaya destek olan Türkiye Tenis Federasyonu ve Organize Sanayi Gençlik ve Tenis Kulübüne teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Tenis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:01 Kaynak: İHA
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