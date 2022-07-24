"Geleneksel Kuzu Kırpma Festivali" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

"Geleneksel Kuzu Kırpma Festivali" düzenlendi

24.07.2022 20:39
"Geleneksel Kuzu Kırpma Festivali" düzenlendi

Festival alanından dron görüntüsü Halay çekilmesi -Yayıkta ayran yapılması Ateş üstünde ayran çorbası yapılması Şırnak Valisi Vali Osman Bilgin'in konuşması Kuzu, peynir, yoğurt ve kuzu kırpma yarışı Vatandaşlardan Sevda Kılıç ile röportaj Vatandaşlardan Emrullah Kılıç ile röportaj...

Festival alanından dron görüntüsü

Halay çekilmesi

-Yayıkta ayran yapılması

Ateş üstünde ayran çorbası yapılması

Şırnak Valisi Vali Osman Bilgin'in konuşması

Kuzu, peynir, yoğurt ve kuzu kırpma yarışı

Vatandaşlardan Sevda Kılıç ile röportaj

Vatandaşlardan Emrullah Kılıç ile röportaj

Ödüllerin verilmesi Şırnak'ta "Geleneksel Kuzu Kırpma Festivali" düzenlendi

Vali Osman Bilgin: "Festivalleri artık kalıcı hale getireceğiz. Bundan sonra hiçbir güç ve otorite bu festivalleri yapmamıza engel olamayacak"

ŞIRNAK - Beytüşşebap ilçesinde, "Geleneksel Kuzu Kırpma Festivali" düzenlendi.

Valilik, Şırnak Belediyesi ile Beytüşşebap Belediyesi tarafından Kato Dağı eteklerindeki Laleş Yaylası'nda gerçekleştirilen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde konser ve dengbej dinletilerinin ardından yöresel yemek ikramında bulunuldu, en iyi peynir, yoğurt, koç ve kırpma alanlarında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi. Festivalde, vatandaşlar halaylar çekip gönüllerince eğlendi.

Vali Osman Bilgin ile Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve protokol üyeleri de vatandaşlarla halay çekti.

"Bu bölgeler sürekli tehdit altında tutulmuştu"

Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, Kuzu Kırpma Festivali'nin kadim bir gelenek olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın karışıklık çıkarmak için geçmişte Kürt çocukları ve gençleri katlettiğini belirten Bilgin, devletin terörle mücadele ve bölgedeki yatırımlarla burada yaşayan vatandaşları hem özgürleştirdiğini hem de ekonomik manada geleceğini garanti altına aldığını ifade etti.

Bilgin, "Emperyalist güçlerin oyuncağı olan terör örgütü tarafından maalesef bu bölgeler sürekli tehdit altında tutulmuştu ama bugün vatandaşımız en güzel şekilde şenliklerini, etkinliklerini yapabiliyor. Bundan sonra da yapmaya devam edecek." dedi.

Hayvancılıkta Türkiye'de 9'uncu il olduklarını aktaran Bilgin, şöyle devam etti:

"Kapasiteye baktığımızda 1 milyon 200 bin küçükbaş kapasitesinin 10 milyonlara çıkmaması için hiçbir neden yok. Bu alanda her vatandaşımıza 100 koyun başına 250 bin lira faizsiz kredi vererek hayvancılık faaliyetini artırmak için gayret gösteriyoruz. Verimsiz orman alanlarından gelir getirici, verimli orman alanlarının artırılması için çalışma yaparak Şırnak'ımızı geliştirmek istiyoruz. Sanayi alanlarını da geliştirerek Türkiye'nin ikinci genç nüfusuna sahip ilimizin gençlerinin artık batıya gitmelerine gerek kalmadan kendi ilinde istihdamının sağlanmasına katkı sağlayacağız."

Geçmişiyle ve gelenekleriyle bağı olmayan bir toplumun geleceğinin olamayacağını kaydeden Bilgin, "Festivalleri artık kalıcı hale getireceğiz. Bundan sonra hiçbir güç ve otorite bu festivalleri yapmamıza engel olamayacak. Geleneklerimizi yaşatacağız ki geçmişiyle bağlantısı olan Kürt kardeşlerim geleceklerini daha özgürce ve mutlu yaşasınlar." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Şırnak'ın terör nedeniyle geçmişte çok sıkıntılar çektiğini, güvenlik güçlerinin mücadelesi sonucu artık yaylalarda etkinlik yaptıklarını dile getirdi.

"Hiç yaşamadığımız güzellikleri bu sene yaşadık"

Festivale katılan vatandaşlardan Sevda Kılıç ise yaylanın temiz havasında güzel bir gün geçirdiklerini vurgulayarak, "Bugün burada koçlarımızı, kuzularımızı, yoğurt ve peynirimizi tanıttık. Mutluyuz, güzel bir gündü, eğlendik. Bir daha yapılmasını isteriz. Başka yerlerden de buraya geldiler ve buranın tanınır hale gelmesini sağladılar." sözlerini sarf etti.

Emrullah Kılıç da festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Koç yarışması, kuzu kırpma ve çeşitli yarışmalar yapıldı. Hiç yaşamadığımız güzellikleri bu sene yaşadık. Ondan dolayı devletimize teşekkür ederiz. Her sene tekrarlanmasını isteriz." diye konuştu.

Festivale, Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Kato Dağı'nda 'kuzu kırkma festivali' coşkusu başladı Kato Dağı'nda 'kuzu kırkma festivali' coşkusu başladı Jandarma şehit arkadaşlarının emanetine böyle sahip çıktı Jandarma şehit arkadaşlarının emanetine böyle sahip çıktı
Kaynak: AA

Osman Bilgin, Sevda Kılıç, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Geleneksel Kuzu Kırpma Festivali' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:28 Bakan Varank'tan, tahıl koridoru anlaşması hakkında açıklama yapmayan muhalefete tepki: Bu tarihi başarıyı bir tek onlar görmezden geliyor
20:17 Oyuncu Burak Özçivit'in para karşılığı yemek yediği kadınların Playboy güzeli olduğu ortaya çıktı
19:56 Kütahya'da korkutan orman yangını! Yangın söndürme helikopteri ve uçağı bölgeye sevk edildi
17:53 Üsküdar'da bulunan gizli tünelden altın çalındığı iddiasıyla ilgili ilk açıklama geldi: Taşınabilir kültür varlığına rastlanmamıştır
17:49 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
17:28 Binali Yıldırım, gençlerin isteğini geri çevirmeyerek türkü söyledi
17:18 Yılan ihbarına giden itfaiye ekipleri şaşırıp kaldı! Bulaşık makinesinin içine saklanmış
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
15:49 Amca çocuklarının 35 yıl süren küslüğü barış yemeği ile tatlıya bağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 20:45:29. #1.11#
SON DAKİKA: "Geleneksel Kuzu Kırpma Festivali" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement