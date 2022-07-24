Festival alanından dron görüntüsü

Halay çekilmesi

-Yayıkta ayran yapılması

Ateş üstünde ayran çorbası yapılması

Şırnak Valisi Vali Osman Bilgin'in konuşması

Kuzu, peynir, yoğurt ve kuzu kırpma yarışı

Vatandaşlardan Sevda Kılıç ile röportaj

Vatandaşlardan Emrullah Kılıç ile röportaj

Ödüllerin verilmesi Şırnak'ta "Geleneksel Kuzu Kırpma Festivali" düzenlendi

Vali Osman Bilgin: "Festivalleri artık kalıcı hale getireceğiz. Bundan sonra hiçbir güç ve otorite bu festivalleri yapmamıza engel olamayacak"

ŞIRNAK - Beytüşşebap ilçesinde, "Geleneksel Kuzu Kırpma Festivali" düzenlendi.

Valilik, Şırnak Belediyesi ile Beytüşşebap Belediyesi tarafından Kato Dağı eteklerindeki Laleş Yaylası'nda gerçekleştirilen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde konser ve dengbej dinletilerinin ardından yöresel yemek ikramında bulunuldu, en iyi peynir, yoğurt, koç ve kırpma alanlarında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi. Festivalde, vatandaşlar halaylar çekip gönüllerince eğlendi.

Vali Osman Bilgin ile Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve protokol üyeleri de vatandaşlarla halay çekti.

"Bu bölgeler sürekli tehdit altında tutulmuştu"

Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, Kuzu Kırpma Festivali'nin kadim bir gelenek olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın karışıklık çıkarmak için geçmişte Kürt çocukları ve gençleri katlettiğini belirten Bilgin, devletin terörle mücadele ve bölgedeki yatırımlarla burada yaşayan vatandaşları hem özgürleştirdiğini hem de ekonomik manada geleceğini garanti altına aldığını ifade etti.

Bilgin, "Emperyalist güçlerin oyuncağı olan terör örgütü tarafından maalesef bu bölgeler sürekli tehdit altında tutulmuştu ama bugün vatandaşımız en güzel şekilde şenliklerini, etkinliklerini yapabiliyor. Bundan sonra da yapmaya devam edecek." dedi.

Hayvancılıkta Türkiye'de 9'uncu il olduklarını aktaran Bilgin, şöyle devam etti:

"Kapasiteye baktığımızda 1 milyon 200 bin küçükbaş kapasitesinin 10 milyonlara çıkmaması için hiçbir neden yok. Bu alanda her vatandaşımıza 100 koyun başına 250 bin lira faizsiz kredi vererek hayvancılık faaliyetini artırmak için gayret gösteriyoruz. Verimsiz orman alanlarından gelir getirici, verimli orman alanlarının artırılması için çalışma yaparak Şırnak'ımızı geliştirmek istiyoruz. Sanayi alanlarını da geliştirerek Türkiye'nin ikinci genç nüfusuna sahip ilimizin gençlerinin artık batıya gitmelerine gerek kalmadan kendi ilinde istihdamının sağlanmasına katkı sağlayacağız."

Geçmişiyle ve gelenekleriyle bağı olmayan bir toplumun geleceğinin olamayacağını kaydeden Bilgin, "Festivalleri artık kalıcı hale getireceğiz. Bundan sonra hiçbir güç ve otorite bu festivalleri yapmamıza engel olamayacak. Geleneklerimizi yaşatacağız ki geçmişiyle bağlantısı olan Kürt kardeşlerim geleceklerini daha özgürce ve mutlu yaşasınlar." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Şırnak'ın terör nedeniyle geçmişte çok sıkıntılar çektiğini, güvenlik güçlerinin mücadelesi sonucu artık yaylalarda etkinlik yaptıklarını dile getirdi.

"Hiç yaşamadığımız güzellikleri bu sene yaşadık"

Festivale katılan vatandaşlardan Sevda Kılıç ise yaylanın temiz havasında güzel bir gün geçirdiklerini vurgulayarak, "Bugün burada koçlarımızı, kuzularımızı, yoğurt ve peynirimizi tanıttık. Mutluyuz, güzel bir gündü, eğlendik. Bir daha yapılmasını isteriz. Başka yerlerden de buraya geldiler ve buranın tanınır hale gelmesini sağladılar." sözlerini sarf etti.

Emrullah Kılıç da festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Koç yarışması, kuzu kırpma ve çeşitli yarışmalar yapıldı. Hiç yaşamadığımız güzellikleri bu sene yaşadık. Ondan dolayı devletimize teşekkür ederiz. Her sene tekrarlanmasını isteriz." diye konuştu.

Festivale, Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.