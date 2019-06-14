Son Dakika Haberleri: Geleneksel Lapseki hayrı yapıldı
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Geleneksel Lapseki hayrı yapıldı

4 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında geleneksel ilçe hayrı yapıldı.

Geleneksel Lapseki hayrı yapıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında geleneksel ilçe hayrı yapıldı.

Lapseki Sahil Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa; Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Bulan, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. İlçede görev yapan din adamları tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in ardından hazırlanan 118 kazan pilav ve 10 bin adet ayran ikramı yapıldı. Belediye başkanı Eyüp Yılmaz hayra destek olan esnaf ve katılan vatandaşlara ayrıca teşekkür etti. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:51 Kaynak: İHA
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