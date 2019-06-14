Geleneksel Lapseki hayrı yapıldı
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında geleneksel ilçe hayrı yapıldı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:51 Kaynak: İHA
'nin Lapseki
ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Kiraz
Festivali kapsamında geleneksel ilçe hayrı yapıldı.
Lapseki Sahil Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa; Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
, AK Parti
İlçe Başkanı Recep Bulan, MHP
İlçe Başkanı Hüseyin Doğan
, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. İlçede görev yapan din adamları tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in ardından hazırlanan 118 kazan pilav ve 10 bin adet ayran ikramı yapıldı. Belediye başkanı Eyüp Yılmaz hayra destek olan esnaf ve katılan vatandaşlara ayrıca teşekkür etti. - ÇANAKKALE
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