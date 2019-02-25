Son Dakika Haberleri: Geleneksel Maket Yarışması Başlıyor

Geleneksel Maket Yarışması Başlıyor

1 saat önce

Ataşehir Belediyesi'nin İlçedeki ilkokul ve ortaokullara yönelik düzenlediği "Geleneksel Maket Yarışması"nın bu yıl 10.'su gerçekleşecek.

Geleneksel Maket Yarışması Başlıyor, System.String[]

Öğrencilerde çevre bilincinin ve geri dönüşümün öneminin küçük yaşlarda oluşması amacıyla başlatılan yarışmaya katılan okullar her yıl çeşitli hediyeler kazanıyor.

Bu yıl "Dönüşüm Senin Eserin" sloganıyla hazırlanan yarışmada öğrenciler; kağıt, karton, plastik, cam, kompozit, metal vb. gibi geri dönüşebilen ambalaj atıklarından maketler yaparak diğer okullar ile yarışacaklar.

İlkokul ve ortaokulların farklı iki kategoride yarıştığı maket yarışmasında; En İyi Yaratıcılık Ödülü, En İyi Estetik Ödülü, En İyi Konu Ödülü ve Jüri Özel Ödülü verilecek.

1 Mart 2019 Cuma günü başlayacak yarışma, 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü son bulacak. Ödül kazanan her öğrenciye 1 tablet hediye edilecek.

Değerlendirme yapılırken "Yaratıcılık" ödülünde, öğrencilerin yaratıcı güçlerini ve yeteneklerini maket yapımına yansıtmaları ve maketin özgünlüğü dikkate alınacak. "Estetik" ödülünde, maket bir bütün olarak değerlendirilerek geri dönüşüm malzemelerin birbiriyle uyumu ve oranı göz önüne alınırken,"Konu" ödülü değerlendirmesinde ise maketin ele aldığı konuya ve verdiği mesaja bakılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:35 Kaynak: Bültenler

Dönüşüm, Güncel
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