Son Dakika Haberleri: Geleneksel Maket Yarışması Başlıyor

Geleneksel Maket Yarışması Başlıyor

20 dakika önce

Ataşehir Belediyesi'nin, ilçedeki ilkokul ve ortaokullara yönelik düzenlediği "Geleneksel Maket Yarışması"nın bu yıl 10.'su gerçekleşecek.

Geleneksel Maket Yarışması Başlıyor, System.String[]
Ataşehir Belediyesi'nin, ilçedeki ilkokul ve ortaokullara yönelik düzenlediği "Geleneksel Maket Yarışması"nın bu yıl 10.'su gerçekleşecek.

Öğrencilerde çevre bilincinin ve geri dönüşümün öneminin küçük yaşlarda oluşması amacıyla başlatılan yarışmaya katılan okullar her yıl çeşitli hediyeler kazanıyor.

Bu yıl "Dönüşüm Senin Eserin" sloganıyla hazırlanan yarışmada öğrenciler; kağıt, karton, plastik, cam, kompozit, metal vb. gibi geri dönüşebilen ambalaj atıklarından maketler yaparak diğer okullar ile yarışacaklar.

1 Mart 2019 Cuma günü başlayacak yarışma, 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü son bulacak. Ödül kazanan her öğrenciye 1 tablet hediye edilecek.

Değerlendirme yapılırken öğrencilerin yeteneklerini maket yapımına yansıtmaları ve maketin özgünlüğü dikkate alınacak. "Estetik" ödülünde, maket bir bütün olarak değerlendirilerek geri dönüşüm malzemelerin birbiriyle uyumu ve oranı göz önüne alınırken, "Konu" ödülü değerlendirmesinde ise maketin ele aldığı konuya ve verdiği mesaja bakılacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:58 Kaynak: İHA

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