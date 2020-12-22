Geleneksel Milli Piyango yılbaşı çekilişi TV şov ile geri dönüyor

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım devam ediyor. Bu yılki 31 Aralık gecesinin en önemli sürprizlerinden biri de geleneksel yılbaşı eğlence programının Milli Piyango sunumu ile Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak olması.

"Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Programı" içinde yer alan ve Şans Merkezi'nden saat 23: 00'te canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak.