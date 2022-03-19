Geleneksel Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla gerçekleşti - Son Dakika
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Geleneksel Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla gerçekleşti

19.03.2022 18:35
Geleneksel Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla gerçekleşti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel olarak düzenlenen Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla yapıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel olarak düzenlenen Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla yapıldı. Devler kıyasıya mücadele etti.

Mumcular Mahallesi Güreş Arenasında geleneksel deve güreşi festivali yapıldı. Güreşlere Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerinden 100'den fazla deve katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu güreşlere Bodrumlular yoğun ilgi gösterdi. Güreşleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da izledi. Başkan Aras ve beraberindekiler, güreşleri bulundukları yerden piknik yaparak izleyen Bodrumluları selamladı. Develerin kıyasıya mücadele ettiği güreşlerde zaman zaman heyecan dolu anlar yaşandı. Rakibinden kaçan bazı develer sahiplerine zor anlar yaşattı. Festivalde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Deve güreşi için burada hep beraberiz. Çok zevkli güreşler izliyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.


Geleneksel Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla gerçekleşti
Geleneksel Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla gerçekleşti
Geleneksel Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla gerçekleşti
Geleneksel Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla gerçekleşti
Geleneksel Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla gerçekleşti
Geleneksel Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla gerçekleşti
Geleneksel Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla gerçekleşti
Geleneksel Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla gerçekleşti
Geleneksel Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla gerçekleşti
Geleneksel Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla gerçekleşti
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Marmara, Bodrum, Güreş, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geleneksel Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla gerçekleşti - Son Dakika


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