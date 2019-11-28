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'Geleneksel Öğretmenler Günü Koşusu' gerçekleştirildi

7 saat önce

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Öğretmenler Günü Koşusu'nda öğrenciler, yaklaşık 4 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştılar.

'Geleneksel Öğretmenler Günü Koşusu' gerçekleştirildi, System.String[]

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Öğretmenler Günü Koşusu'nda öğrenciler, yaklaşık 4 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştılar.


Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 'Geleneksel Öğretmenler Günü Koşusu' düzenlendi. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yarışmacılar Spor Bilimleri Fakültesi Binası önünden başlayarak yaklaşık 4 kilometrelik parkurda yarıştılar.


Yoğun katılımın olduğu koşuda erkeklerde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Ahmet Yıldız birinci, Musa Şanlı ikinci ve Hasan Canlı ise üçüncü oldu.


Kadınlarda ise yine Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Besna Akyüz birinci olurken Burcu Kocabaş ikinci ve Sevcan Yılmaz ise üçüncü olmayı başardı.


Renkli görüntülere de sahne olan yarışmada dereceye giren öğrencilere madalyalarıyla birlikte çeşitli hediyeler verildi.


Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz, "Kutsal olduğu kadar sorumluluğu da ağır bir meslek olan öğretmenlik büyük fedakarlık istemektedir. Bu noktada bizler de geleceğin öğretmenlerini donanımlı bireyler olarak yetiştirme doğrultusunda büyük gayret sarf etmekteyiz. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit olmuş ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve hürmetle anıyor; tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." dedi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Öğretmenler Günü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
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