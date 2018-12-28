Geleneksel Okçuluk Poligon Projesi
1 saat önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren 'Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği' okçularının kapalı alan çalışmaları için, poligon projesi hazırlandı.
Kütahya
'nın Simav
ilçesinde faaliyet gösteren 'Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği' okçularının kapalı alan çalışmaları için, poligon projesi hazırlandı. Dernek Başkanı Süleyman Akif Ünlü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz
tarafından hazırlanan poligon projesine Kaymakam Türker Çağatay Halim
tarafından katkı ve destek verileceği bildirildi.
Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz " Müdürlüğümüz bünyesindeki tesislerimizin kullanılmayan bir bölümünü daha hizmete açmak amacıyla, 'Geleneksel Okçuluk' poligonu projesi hazırladık. 2019 yılında hizmete açmayı planladığımız poligonu değerlendirmeye alarak destek veren, sporcu dostu Kaymakam Türker Çağatay Halim
'e teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:20 Kaynak: İHA
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