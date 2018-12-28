Son Dakika Haberleri: Geleneksel Okçuluk Poligon Projesi

Geleneksel Okçuluk Poligon Projesi

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren 'Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği' okçularının kapalı alan çalışmaları için, poligon projesi hazırlandı.

Geleneksel Okçuluk Poligon Projesi, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren 'Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği' okçularının kapalı alan çalışmaları için, poligon projesi hazırlandı. Dernek Başkanı Süleyman Akif Ünlü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz tarafından hazırlanan poligon projesine Kaymakam Türker Çağatay Halim tarafından katkı ve destek verileceği bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz " Müdürlüğümüz bünyesindeki tesislerimizin kullanılmayan bir bölümünü daha hizmete açmak amacıyla, 'Geleneksel Okçuluk' poligonu projesi hazırladık. 2019 yılında hizmete açmayı planladığımız poligonu değerlendirmeye alarak destek veren, sporcu dostu Kaymakam Türker Çağatay Halim'e teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:20 Kaynak: İHA

Mustafa Sapmaz, Simav, Kütahya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'un Golcüsü Burak Yılmaz, Beşiktaş'a Dönmek Üzere Fenerbahçe, Mario Pasalic'in Transferi İçin Görüşmelere Başladı

Süper Ligin Golcüsü Asamoah Gyan, 5 Parasız Kaldı Ünal Karaman, Zor Durumdaki Kardemir Karabükspor'daki Alacağından 1,4 Milyon TL Feragat Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 11:43:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geleneksel Okçuluk Poligon Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]