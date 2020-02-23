Geleneksel Okçuluk Salon Türkiye Kulüpler Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Geleneksel Okçuluk Salon Türkiye Kulüpler Kupası - Son Dakika Spor

Geleneksel Okçuluk Salon Türkiye Kulüpler Kupası

7 saat önce

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen Geleneksel Okçuluk Salon Türkiye Kulüpler Kupası müsabakalarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen Geleneksel Okçuluk Salon Türkiye Kulüpler Kupası müsabakalarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

48 ildeki 153 kulüpten yaklaşık 300 kadın ve erkek sporcunun katıldığı yarışmanın finallerinin tamamlanmasının ardından dereceye giren kulüplerle sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Tokgöz, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, organizasyonun Kahramanmaraş'ta yapılmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Büyük erkekler kategorisinde İstanbul Okçular Vakfı birinci, Bursa Hasanağa Okçular Vakfı ikinci, İstanbul Sungur Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Büyük kadınlar kategorisinde ise Eskişehir Porsuk Gençlik ve Spor Kulübü birinciliği, İstanbul Okçular Vakfı ikinciliği ve Kocaeli Öncü Gençlik Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara daha sonra madalya ve kupaları takdim edildi.

Geleneksel Okçuluk Salon Türkiye Kulüpler Kupası

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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