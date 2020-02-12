Geleneksel okçuluk ve yamaç paraşütü kayıtları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geleneksel okçuluk ve yamaç paraşütü kayıtları başladı - Son Dakika

Geleneksel okçuluk ve yamaç paraşütü kayıtları başladı

6 saat önce

Doğa Sporları Turizm Merkezi'nde (DOSTUM) 2020 / 1. dönem yamaç paraşütü eğitimi ve geleneksel okçuluk eğitimi kurs kayıtları başladı.

Geleneksel okçuluk ve yamaç paraşütü kayıtları başladı, System.String[]

Doğa Sporları Turizm Merkezi'nde (DOSTUM) 2020/ 1. dönem yamaç paraşütü eğitimi ve geleneksel okçuluk eğitimi kurs kayıtları başladı. 24 Şubat itibarı ile eğitimlere başlanacak kurs için merkezin resmi sitesinden başvuru şartları yayınlandı.


Doğayı ve sporu sevenlerin buluşma adresi olan DOSTUM, çalışmalarına devam ediyor. ilgi gören branşlardan olan yamaç paraşütü ve geleneksel okçuluk eğitimlerinin başvuruları başladı. Yamaç paraşütü 2020 1. dönem için başvuruda bulunacak adaylardan istenecek belgeler "www.dostum.org.tr" adresinde yayınlandı. Buna göre yamaç paraşütü eğitimine katılacakların 16 yaşından gün almaları şartı gerekmektedir. Eğitime katılacakların uçuşa elverişlilik açısından aile hekiminden sağlık raporu almaları zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitimler hafta içi ve hafta sonu verilebilecektir. Eğitim süresi ise hava muhalefetine bağlı olarak değişebilecektir. Eğitim uzman pilotlar tarafından "teorik ve alan eğitimleri" olarak iki aşamalı verilecek. Başlangıç seviyesinde verilecek eğitimin malzemeleri ise kurum tarafından sağlanacaktır. Eğitim grup sayısı tamamlandığında başlayacak olup, eğitime başlanmadan önce sağlık raporunun alınması ve eğitim ücreti olan bin 500 TL'nin ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca eğitimin sonunda Türkiye Hava Sporları Federasyonu sporcu lisansı verilece.


Geleneksel okçuluk kursu


Geleneksel okçuluk eğitimi ise 2 ay sürecek. Eğitim haftada 3 saat gerçekleştirilecek olup, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 18.00-20.00 saatleri arasında verilecek. Gruplar en az 7, en fazla 11 kişiden oluşmakta. Eğitimler İnegöl Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde yapılacak. Eğitim ücreti 200 TL. Başvuru için gerekli evraklar 2 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve aile hekiminden alınacak sağlık raporundan oluşuyor.


Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nin çalışmalarının büyük rağbet gördüğünü belirten Belediye Başkanı Alper Taban, "Geleneksel okçuluk ve yamaç paraşütü kursu kayıtlarımız başladı. Eğitimlerimiz 24 Şubat tarihinde başlayacak. Geleneksel okçuluk ve yamaç paraşütü son yılların en çok ilgi gören spor alanlarını oluşturuyor. Spor bir anlamda hayata tutunma dalı. Zamanın iyi yönde sarf edilmesi ve sporun farklı alanlarında eğitim fırsatlarından yararlanmak için, kurslarımıza ilgi duyan bütün sporseverlerimizi başvuruya bekliyoruz" açıklamasında bulundu. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi Patara yılı ilan ettik
İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilde eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 22:39:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Geleneksel okçuluk ve yamaç paraşütü kayıtları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]