Geleneksel okçulukta aday hakem kursu Ankara'da yapılacak

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Ankara'da ilk kez aday hakem kursu düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 7-8 Eylül tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek kursa 100 hakem adayı katılacak.

Kursta aday hakemlere ilk olarak hakemliğin felsefesi hakkında bilgiler aktarılacak. Sonrasında ise oyun kuralları anlatılarak kursiyerler ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacak.