Son Dakika Haberleri: Geleneksel okçulukta aday hakem kursu Ankara'da yapılacak
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Geleneksel okçulukta aday hakem kursu Ankara'da yapılacak

2 saat önce

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Ankara'da ilk kez aday hakem kursu düzenleyecek.

Geleneksel okçulukta aday hakem kursu Ankara'da yapılacak, System.String[]

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Ankara'da ilk kez aday hakem kursu düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 7-8 Eylül tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek kursa 100 hakem adayı katılacak.

Kursta aday hakemlere ilk olarak hakemliğin felsefesi hakkında bilgiler aktarılacak. Sonrasında ise oyun kuralları anlatılarak kursiyerler ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacak.

Türkiye, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:40 Kaynak: AA
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