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"Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri"

3 saat önce

Kocasinan Belediyesi, Kuşçu Marina'da hafta sonu düzenlenecek olan "Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri" etkinliğinin hazırlıklarını tamamladı.

Kocasinan Belediyesi, Kuşçu Marina'da hafta sonu düzenlenecek olan "Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri" etkinliğinin hazırlıklarını tamamladı.
Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale getirilen program kapsamında Yamula Barajı'nda yer alan Kuşçu Marina'da bu yıl da çok renkli etkinlikler gerçekleştirecek.
20 Temmuz'da başlayacak etkinlikler, 21 Temmuz'da jet ski ve fly board gösterileriyle devam edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yeni bir bakış açısı getirdiklerini, bu çerçevede Kuşçu bölgesinin de şehrin sosyal yaşantısını renklendirecek bir yer olması için gayret ettiklerini belirtti.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri" kapsamında çok renkli organizasyonlar hazırladıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Hafta sonunu doğal güzellikler içerisinde değerlendirmek isteyenlere iyi bir fırsat sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hafta sonu düzenleyeceğimiz etkinliğimize davet ediyorum. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Kayseri'nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı artık bir cazibe merkezi haline geldi. Etkinlik çerçevesinde olta balıkçılığından spor parkuru oyun ve etkinliklerine, jet ski ve fly board gösterilerine, çocuklar için özel etkinliklerden havai fişek gösterisine, geleneksel okçuluk gösterisinden konsere kadar 7'den 70'e herkese hitap edecek faaliyetler yer alacak."
Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Marina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:42 Kaynak: AA
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