Son Dakika Haberleri: "Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri"- KAYSERİ
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"Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri"- KAYSERİ

1 saat önce

Kocasinan Belediyesi tarafından "Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri" etkinliği düzenlendi.

Kocasinan Belediyesi tarafından "Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri" etkinliği düzenlendi.
Yamula Barajı Gölü'ndeki Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için spor parkuru ve oyunlar, flyboard, tekne turları, paten şovu ve konser gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, organizasyon için Kocasinan Belediyesine teşekkür ederek, "Bizler uyumlu bir şekilde Kayserili hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel alanda ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde böyle güzel organizasyonlar düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da vatandaşların mutluluğunu artırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.
"Kayseri'nin denizi" olarak bilinen Yamula Barajı Gölü'nde insanları bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri kapsamında yaptığımız etkinlikte 7'den 70'e herkesin memnuniyeti, yüzlerinin gülümsemesi ve keyifli vakit geçirmesi bizleri de mutlu etti. Özellikle sosyal belediyecilik yaklaşımı ile hayata geçirdiğimiz Kocasinan Akademi çatısı altında eğitimden spora, kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir alanda şehrimize hizmet ediyoruz."
Konuşmaların ardından, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediye verildi.
Etkinliğe, AK Parti Milletvekilleri Hülya Nergis ve İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve davetliler katıldı.
Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri - KAYSERİ
Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:44 Kaynak: AA
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