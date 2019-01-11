Geleneksel Sanatlar 154 Yıllık Eğitim Geleneği ile Yaşatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren yaygın eğitim kurumlarından olan olgunlaşma enstitülerinin 23'üncüsü Erzurum'da hizmete girerek, geleneksel meslekler ile el sanatlarının geleceğe taşınmasına katkı sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren yaygın eğitim kurumlarından olan olgunlaşma enstitülerinin 23'üncüsü Erzurum'da hizmete girerek, geleneksel meslekler ile el sanatlarının geleceğe taşınmasına katkı sağlayacak.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte açılacak olgunlaşma enstitüsünün Yakutiye ilçesindeki Şair Nefi Ortaokulu binasında hizmet vereceği belirtildi.



Mevcut ortaokul öğrencilerinin Tarihi Üç Kümbetler mevkisinde yapılan yeni okulda eğitim-öğretime devam edeceği aktarılan açıklamada, Şair Nefi Ortaokulu binasının gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü olarak hizmete gireceği bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Valisi Okay Memiş, olgunlaşma enstitülerinin eğitim-öğretim, araştırma, tasarım ve tanıtım-pazarlama üzerine oluştuğunu belirtti.



Memiş, bu dört alanda başarı elde etmenin en önemli misyon olması gerektiğini aktararak, "Enstitümüz eğitim kurumu olarak ilimiz eğitim hayatına, kültür kurumu olarak ilimiz sosyo-kültürel hayatına ve yarattığı istihdam alanıyla da ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.



Olgunlaşma enstitülerinin tarihi gelişimine değinen Memiş, şunları kaydetti:



"Sultan Abdülaziz döneminde 1865 yılında açılan kız sanayi mekteplerinden günümüze uzanan olgunlaşma enstitüleri, kültürümüzü yaşatmada ve geleceğe aktarma konusunda önemli misyona sahip. Olgunlaşma enstitüleri geleneksel Türk giyim ve el sanatları alanlarında araştırma, geliştirme, değerlendirme, arşivleme ve üretim çalışmaları yapan ve el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlayan önemli yaygın eğitim kurumlarıdır. İlimizin sanayi şehri olma arzusundan kaynaklanan sapmalar, sanatın ticarileşme kaygısı, kültürel değerlerin modern ve ithal kültürlerle teması, yeterli eğitime sahip olmayan kişilerce yürütülen kültür ve sanat değerinden yoksun üretim çalışmaları, kısacası günümüz modern iktisadi hayatının etkileri, geleneksel el sanatlarımızı ve kültürümüzü öze sadık kalınarak yaşanmasını çok zorlaştırmıştır."



Memiş, Erzurum kültürünün ülke ve dünya çapında yaygın tanıtımı, korunması ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyan enstitünün kent açısından kazanım olduğunu ve eksikliklerin giderilmesinin ardından hizmet vermeye başlayacağını belirtti.



Enstitü tarihi binada hizmete girecek



Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, göreve başladığı andan itibaren şehre kazandırmak için çaba harcadıkları enstitü hayallerinin gerçek olduğunu bildirdi.



Enstitünün eğitim-öğretimin yanı sıra kültürel değerleri, kaybolmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarını ve meslekleri koruyan ve gelecek kuşaklara aktaran eğitim müessesesi olduğuna vurgu yapan Kaygusuz, şöyle devam etti:



"Bakırcılık, kevelcilik, saraçlık, dokumacılık, Oltu taşı ve gümüş işlemeciliği, geleneksel kuyumculuk ve halıcılık gibi tarihi el sanatlarını ve meslekleri yeniden Erzurum'un tanıtımına, ekonomik ve kültürel hayatına katkı sağlayacak şekilde canlandırmak için enstitümüz çalışmalarına kısa sürede başlayacak. Kurumumuzun hizmet vereceği Şair Nefi Ortaokulu binası da tarihi dokusu hasebiyle bu enstitü için çok uygundur. Zira bu okulumuz Sultan Abdülhamit Han döneminde Mülkiye İdadisi olarak açılmış, Erzurum Sultanisi, Erzurum Lisesi, Atatürk Üniversitesi olarak hizmet vermiş tarihi bir kurumdur ve bu özelliğiyle olgunlaşma enstitülerinin hizmet gayesiyle birebir örtüşmektedir."



Kaygusuz, enstitünün Anadolu'nun kadim şehirlerinden Erzurum'a fazlasıyla yakışacağını belirterek, "Şehrimiz Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, Saltuklu Beyliğinin başkentliğini yapmış köklü şehirdir. Bu yüce medeniyetlerin şehrimize kattığı maddi ve manevi kültür mirasımız asırlardan beri haklımızın kimliğine, benliğine ruhuna işlemiş ve günümüze aktarılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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