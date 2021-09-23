Geleneksel Sanatlar Derneği, YAPEX Restorasyon Kültür Mirası ve Koruma Fuarı'nda - Son Dakika

YAPEX Restorasyon Kültür Mirası ve Koruma Fuarı, sergiler, atölyeler, konuşmalar ve belgesel gösterimleri ile devam ediyor.

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuar kapsamında, Geleneksel Sanatlar Derneğince düzenlenen kağıt eser restorasyonu etkinliği yoğun ilgi gördü.

Fuar süresince kalemişi, kuyum, kağıt ve cilt sanatlarındaki etkinliklerde nakkaş Semih İrteş, sedef kakma sanatçısı Ş. Hakan Üç, cilt sanatçısı Gürcan Mavili ve kağıt restoratörü Merve Er yer alıyor.

Etkinlikler sonunda hazırlanan fotoğraf sergisi ziyaret edilirken, belgeseller de izlenebilecek.

Şeriyye Sicilleri Arşivi restorasyon sorumlusu Merve Er, fuarda geleneksel kağıt ve restorasyonu, restorasyon sırasında kullanılan malzemeler hakkında bilgi verirken, süreçleri katılımcılara gösteren bir atölye düzenledi.

Merve Er, atölye sonrası şunları kaydetti:

"Kağıt eserlerin restorasyonu çeşitli sebeplerden dolayı tahrip olan eserlerin, onarım-tedavi maksadıyla koruma (konservasyon) merkezlerine getirilmesi ile başlar. Ardından yazma kitapların onarım çalışması, ön inceleme ve belgeleme çalışmalarıyla işlemler devam eder. Belgeleme işlemlerinden sonra eserler, temizleme, onarım, tedavi ve bütünleme gibi, oluşmuş olan hasarın niteliğine göre, çeşitli işlemlerden geçirilir. Son olarak eserin, koruma uygulamaları süresince görmüş olduğu işlemlerin yazılı ve görsel kayıtları tutulur. Böylece eserin koruma işlemleri (konservasyonu) tamamlanmış olurken eserden daha sonra faydalanacak kişilere de eserin görmüş olduğu tüm koruma işlem aşamaları hakkında bilgilenme şansı verilmiş olur."

Fuarın ikinci gününde Gürcan Mavili tarafından "Klasik Türk İslam Cilt Restorasyonu" atölyesi gerçekleştirildi.

Mavili, atölyede klasik cilt sanatının temel unsurları, defter dikimi, klasik şiraze örümü, klasik cilt kapak tasarımı, kapak oyumu, derinin kapağa taşlanması aşamaları hakkında bilgi verdi.

Geleneksel Sanatlar Derneği fuarda ayrıca " İstanbul'un Ustaları Belgeseller" kapsamında sanatçı Alparslan Babaoğlu'nun anlatımıyla ebru, İslam Seçen'in anlatımıyla cilt sanatı hakkında belgesel gösterimlerini izleyicilerin beğenisine sundu.

Fuarda yarın sedef- kuyum işleri üzerine çalışmalarını yürüten Hakan Üç restorasyonlar ve eser teknikleri hakkında atölye çalışması sunacak. Üç, geçen yıl sona eren Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi korkuluklarının restorasyonu hakkında da bilgiler verecek.

Sunumların sonunda minyatür sanatçısı Cahide Keskiner'le yapılan "İstanbul'un Ustaları Belgeselleri - Minyatür Sanatı" bölümü izlenecek.