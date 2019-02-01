Geleneksel sandıklar, modern dünyada yer bulmaya çalışıyor
1 saat önce
Türkiye'nin en köklü sandık üreticileri arasında yer alan ve 4'üncü kuşaktır mesleği sürdüren Hafızoğlu Sandık, 350'nin üzerinde model ile sandığı geleneksellikten çıkarıp modernleştiriyor.
Türkiye'nin en köklü sandık üreticileri arasında yer alan ve 4'üncü kuşaktır mesleği sürdüren Hafızoğlu Sandık, 350'nin üzerinde model ile sandığı geleneksellikten çıkarıp modernleştiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:43
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