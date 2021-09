Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi'ne muhteşem açılış - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle yapımı tamamlanan Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi açılışı, Türkiye Şampiyonası ve değişik etkinliklerin yer aldığı muhteşem bir törenle yapıldı.

Anadolu Harikalar Diyarı, Bilim Merkezi yanında gerçekleşen Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi Açılış Töreni'ne Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ile sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİNDE KULLANILAN KIYAFETLERE YENİDEN HAYAT VERİLDİ

Festival tadında, 7'den 70'e vatandaşların keyif dolu anlara şahitlik ettiği açılış töreni, Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası ile başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, çaldığı mehter marşları ile törene katılanlardan büyük ilgi görürken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacılar da okçuluk kültürü ve mirasına sahip çıkarak yeni nesillere aktarmak için giydikleri Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan kıyafetler ile renkli görüntüler oluşturdu.

Açılış törenine katılan protokol ile vatandaşlar, Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası yarışlarını ilgiyle izledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz yaparak, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere bu güzel tesiste emeği geçenlere teşekkür etti.

ERDOĞAN'DAN BÜYÜKKILIÇ'A TEŞEKKÜR

Ardından kürsüye davet edilen Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada Türkiye'de geleneksel sporların ihyası, gelişmesi için özellikle geçtiğimiz beş sene içerisinde çok güzel gelişmeler kaydedildiğini belirterek, "Bugün bu tesisin var olması, bu tesisin içerisinde bu turnuvaların yapılması da artık tesisleşme tarafında da adımların geldiğini gösteriyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza da buna ön ayak olduğu için, yine Spor Toto'muza desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"KEMANKEŞ HANIM KUCAĞINDA BEBEĞİ İLE GELMİŞ"

Tesisin Anadolu Harikalar Diyarı ile Bilim Merkezi'nin yanı başında olmasının ailelerin buraya yoğun bir şekilde teveccüh göstereceğinin bir kanıtı olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hakikaten biz zaten geleneksel sporları anlatırken, geleneksel sporların aile için dönüştürücü olduğunu söylüyoruz, anlatıyoruz. Yani diğer sporlarda belki ailece katılma, ailece gidip gelme sınırlı iken, biz geleneksel sporlara da bakın burada kemankeş hanım kucağında bebeğiyle, yanında eşiyle birlikte gelmiş. Geleneksel sporlarda böylesi görülmeyen bir özellik var. ve gerçekten 7'den 70'e ifadesini hak eden sporlar. Hem de ne yapıyor müziklerinden tutun, kıyafetlerine kadar bir kültür ihyası hareketinin de bir parçası. Onun için bu işin önemine vakıf olan bunun önemini idrak eden insanlar hemen sahip çıkıyorlar. İşte bugün buradaki tablo da bunun adeta bir göstergesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"BİZ AT ÜSTÜNDE OK İLE KILIÇLA YÜKSELMİŞ BİR MİLLETİN EVLATLARIYIZ"

Gaziantep'in de buraları örnek alarak çalımalar yaptığını, İstanbul'da da buna benzer bir tesisin önümüzdeki yıl açılacağını belirterek geleneksel sporlara gönül vermiş vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, "Biz, 'at mı kaldı kardeşim hangi devirde yaşıyoruz' denildiğini duyuyoruz. Ama biz at üstünde ok ile kılıçla yükselmiş bir milletin evlatlarıyız, torunlarıyız. Bununla gurur duyuyoruz. Çünkü ecdadımız gittiği topraklara kan, gözyaşı götürmemiştir. Zulüm götürmemiştir. Ecdadımız gittiği topraklara adalet, huzur, merhamet götürmüştür. Bunun bilincinde olarak bugün o kültürün, o medeniyetin ihyasına önem veriyoruz. İstiyoruz ki at binmek bütün halkımıza mal olsun. Bunun için özellikle yerel yönetimlerimiz bu işe destek versin, üniversitelerimiz buna destek versin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a kök boyadan ve yünden yapılmış, el emeği göz nuru el yapımı seccade hediye etti.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle yapımı tamamlanan, kenti olimpik okçuluk ile atçılığın merkezi haline getirecek olan tesisin açılışında yaptığı konuşmada, "Geçen hafta burada başladığımız İstikbal Yarı Maratonu diye yarışma düzenledik, dolayısıyla Kayseri'miz sporun da merkezi olma yolunda mesafe almaya devam ediyor. Tema parkımızın yanı başında bu tesislerimizi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Tema parkımıza yok yok. Sukayparkından Bilim Merkezi'ne, sportif merkezlerden 1000'e yakın hobi bahçesine ve lunapark eğlence merkezine kadar Allah'a şükür her şey var" dedi.

"ETKİNLİKTEN ETKİNLİĞE KOŞUYORUZ"

Sanayinin, ticaretin, turizmin merkezi olan Kayseri'nin sporun da, müzenin de, kütüphanenin de merkezi olarak anıldığını rahatlıkla söylediklerini ifade eden Büyükkılıç, etkinlikten etkinliğe, yatırımdan yatırıma ve hizmetten hizmete koştuklarını, 1 milyon 260 bin metrekarelik millet bahçesiyle şehrin ayrı bir tema parkını kazanacağını vurguladı.

ATLI OKÇULUKTAN GÜREŞ ALANLARINA KADAR DOLU DOLU TESİS

Tarihi çok eskilere dayanan ve Türkler için hem milli hem de manevi değerler açısından büyük önem taşıyan okçuluğa yeniden can verecek olan tesis ile ilgili bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk tesisimiz, ata sporlarımız arasında yer alan Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Aba Güreşi, Aşık Oyunları, Kuşak Güreşi, Mangala, Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Yabusame, Yağlı Güreş, Yaya Okçuluğu yanında olimpik okçuluk, güreş, fitness sporlarının da yapılabileceği açık, yarı açık ve kapalı alanları bünyesinde barındırıyor. 44 bin 500 metrekare arsa alanı, 5 bin metrekare toplam kapalı inşaat alanı ve 17 bin metrekare toplam açık inşaat alanı içerisinde sosyal tesis, çok amaçlı spor salonu, atlı okçuluk açık manej, olimpik okçuluk açık ve kapalı saha, açık ve kapalı kültürel-sosyal alanlar, kapalı ve açık güreş alanları, açık festival çayırı, yem ve malzeme depoları ve tavlalar yer alıyor."

"AMACIMIZ TÜRKİYE'NİN EN MODERN TESİSİNİ KURMAK"

Amaçlarının Anadolu Harikalar Diyarı'nın hemen yanı başında hizmet verecek olan Türkiye'nin en modern tesisini kurmak ve örnek teşkil etmek olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, Spor A.Ş. marifetiyle Kayseri'yi tesislerle, gençlere verdikleri fırsatlarla bir spor şehir olarak tanımlama yönünde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, her bir proje içerisinde onlarca çeşitlenen projeler olan "150 yılda 150 proje" kapsamında 75 milyon TL mal olacak Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni şehre kazandırdıklarını hatırlatarak, "Birliğimizin, beraberliğimizin bereket olduğunun farkındayız. Kayseri'nin özellikleri saymakla bitmez. En önemlisi, Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, kültürümüze ve inancımıza bağlı bir nesiller yetiştirmeyi kendisine payda edinen anlayışın sahipleriyiz" dedi.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Başkan Büyükkılıç'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, tesisin sadece Kayseri'ye değil, bölgeye ve ülkeye hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni etti.

Vali Şehmus Günaydın ise Kayseri'ye, eğitim, sağlık konularında ve birçok Avrupa ile dünya ülkelerinin gıpta ile baktığı spor tesisleri yapıldığını anlattı.

Konuşmaların ardından Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi dualar eşliğinde protokol tarafından kurdele kesilerek açılışı yapıldı. - KAYSERİ