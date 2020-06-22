Geleneksel tarihi çadırda hedeflerine "ok" atıyorlar - Son Dakika

Geleneksel tarihi çadırda hedeflerine "ok" atıyorlar

Sakarya'da okçuluk sporcuları, kentte hizmete açılan geleneksel okçuluk çadırında farklı bir atmosferde şampiyonalara hazırlanıyor.

Sakarya'da okçuluk sporcuları, kentte hizmete açılan geleneksel okçuluk çadırında farklı bir atmosferde şampiyonalara hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hem ata sporu okçuluğu yaygınlaştırmak hem de tarihi kültürü yaşatmak amacıyla Sakarya Spor Salonu bahçesinde 16 metre çapında geleneksel okçuluk çadırı hizmete açıldı.

Haftanın belirli günlerinde antrenörleri gözetiminde çalışan sporcular, geleneksel ortamda spor yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Arif Özsoy: "Okçuluk alanında iddialı olacağız""

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun her alanına imkan sunmaya çalıştıklarını belirterek, Marmara Bölgesi'nin "ilk ve tek" geleneksel okçuluk çadırını hizmete açtıklarını söyledi.

Çadırın otantik olduğunu dile getiren Özsoy, "Çok amaçlı şekilde kullanacağız inşallah. Sporculardan memnuniyet noktasında hep geri dönüşler alıyoruz. Aynı zamanda sporcu sayımız günden güne artıyor. İnşallah biz de bu alanda iddialı olacağız. Bundan sonraki süreçte geleneksel okçulukta iddialı olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Türk tarihinde büyük öneme sahip olan geleneksel okçuluğun ülkede günden güne yaygınlaştığına işaret eden Özsoy, "Dünya çapında ciddi çalışmalar başladı, zaten yapılıyor. Biz de bu alanda geri kalmayalım, yerimizi alalım düşüncesiyle çadırımızı yaptık. Hedefimiz büyük; önemli sporcular yetiştireceğimize inanıyoruz. Şu an Marmara Bölgesi'nde ilk ve tek, önemli bir çadır. Güzel sporcular yetiştireceğiz. O gayeyle plan ve programlarımızı yeniden gözden geçirdik. Farklı yerlere de bu tip tesisleri yapmak için gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özsoy, Okçular Vakfı ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun okçulukla ilgili güzel çalışmalar ortaya koyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bunlara sıradan bir spor gibi bakılmıyor. Her çeşidini halkımız görmek istiyor. Hakikaten çok da yatkın insanlarımız var. İnsanlar 'Aslında bizim genimizde varmış da biz bunun farkında değilmişiz.' diyerek ellerine oku aldıkları zaman hedefi tutturabiliyor. Ata sporu olması açısından bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Sporcu çalışmasını dört duvar arasında yapabilirdi ama biz sırf okçuluk için özel bir çalışma yaptık. İnşallah diğer illere de örnek olur. Sporu cazip hale getirirsek sporcu sayımız da artacaktır. Bu da başarıyı getirecektir."

Herkesi okçuluk sporu yapmaya davet eden Özsoy, "Ücretsiz bir şekilde buralardan istifade edebilirler. Materyaller hazırlanmış vaziyette, hocalarımızın eşliğinde 7/24 çalışma yapabiliyorlar." şeklinde konuştu.

Mehmet Yıldırım: "Sporcu, o atmosferi yaşasın istedik"

Sakarya Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım da amaçlarının sporu yaşatmanın yanında spora ait değerleri de tanıtmak olduğunu vurguladı.

Çadırın geleneksel okçuluk kültür evi gibi düşünülebileceğini aktaran Yıldırım, "Gelen sporcu hem profesyonel manada sporunu yapsın hem de o atmosferi yaşasın istedik. Okçuluk, odaklanma problemi ve dikkat dağınıklığı yaşayan, strese dayalı iş yapan insanların huzur bulduğu bir spor dalı. 7'den 70'e herkes bu sporu yapabilir." diye konuştu.

Yıldırım, savaş ve avlanma aracı olarak kullanılan okçuluğun daha sonra spor dalı haline geldiğine işaret ederek, "Merak edenler, bu sporu yapmak isteyenler, 'Hiç ömrümde ok atmadım, hep hevesim vardı, atmak istiyorum.' diyen herkesi buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleneksel tarihi çadırda hedeflerine ok atıyorlar

Marmara Bölgesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geleneksel tarihi çadırda hedeflerine 'ok' atıyorlar - Son Dakika

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