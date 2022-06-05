Geleneksel Tepreş Şenliği yapıldı - Son Dakika
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Geleneksel Tepreş Şenliği yapıldı

05.06.2022 16:09
Geleneksel Tepreş Şenliği yapıldı

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğince bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Tepreş Şenliği Kocakır Piknik Alanında yapıldı.

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğince bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Tepreş Şenliği Kocakır Piknik Alanında yapıldı.

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ercan Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, Tepreş şenliğine Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, salgının ardından şenliklere kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi.

Tepreş şenliğinin Eskişehir'e ve dünyadaki Kırım Tatarları'na hayırlı olmasını temennisinde bulunan Bozkurt, şenliğin Kırım'da Rus esaretinde Ukrayna'da can derdinde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde gurbet hasretinde olan soydaşlarına bir nefes olmasını dileyerek şunları söyledi:

"Devletimizin ve Eskişehir Valiliğimizin hakimiyetinde Eskişehir Kırım Derneği, Göç İdaresi, yaklaşık 3 aydır Ukraynalı savaş mağduru aile ve çocukları misafir ediyor. Bir nebze olsun onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Tüm halkımıza bu vesile ile teşekkür ediyorum. Eskişehir ile Kırım arasında bir sevgi köprüsün olan Eskişehir başta olmak üzere, diğer illerimizdeki ve dünya Kırım Tatarları arasında dayanışma ve kardeşlik bağlarını sıkı tutmaya çalışan Eskişehir Kırım Derneğimizin de 50'inci kuruluş yılını da idrak etmiş bulunuyoruz. Sayısız etkinliğe imza atan derneğimiz, sizlerle birlikte daha nice başarılı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Şenliğe, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ercan Bozkurt ile Tepreş ağası Burhan Çifter ile çok sayıda Kırım Türk'ü ile Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen ve Eskişehir'de misafir edilen Kırım Türkleri de katıldı.

Etkinlikte, Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan geleneksel oyunlar sergilendi.

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Kaynak: AA

Ercan Bozkurt, Eskişehir, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleneksel Tepreş Şenliği yapıldı - Son Dakika

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