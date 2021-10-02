Geleneksel tezgahta dokumacılığı öğrenen kadınlar üretime katkı sunmayı hedefliyor - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığında başlatılan halı ve kilim dokuma kursuna katılan ev kadınları, öğrendikleri dokumacılığı gelir kapısına çevirmeye hazırlanıyor.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet sürdüren Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM) tarafından oluşturulan atölyede eğitim alan 12 kadın, unutulmaya yüz tutan el sanatlarından halı ve kilim dokumacılığını geleneksel tezgahlarda öğreniyor.

Üç ay süreli kursun ardından öğrendikleri bilgi ve becerilerle ürettiklerini pazarlamayı hedefleyen kadınlar, hayallerine kapı aralanmasının sevincini yaşıyor.

Usta öğretici Fatma Turgut'tan hafta içi mesai saatlerinde eğitim alan kadınlara, İŞKUR desteği ile günlük harçlık da veriliyor.

Fatma Turgut, AA muhabirine, eğitimde iplerden tezgaha, motiflerden kirkit kullanımına kadar tüm aşamaların geleneksel haliyle öğretildiğini belirtti.

Kurs sonunda, katılımcıların ekonomiye katkı sunmaya hazır hale geleceğini kaydeden Turgut, şöyle konuştu:

"Turistik bir bölgede yaşıyoruz. Bölge desenlerine bağlı kalarak eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimiz burada öğrendiklerini daha sonra iş koluna çevirerek kendileri evlerinde üretip satabilecek. Tezgahta kullanılacak ipleri, yünleri, motifleri bulmak zorlaşmış ve artık rafa kalkmaya başlamışken belediyemizin bu kursuyla yeniden insanlarımızın ilgisine sunmuş oluyoruz. Kursumuzda hem meslek edinip hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Evde oturmaktansa unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatını canlandırmanın gururunu, kadın olarak desteklenmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Evimizde ayağımızı bastığımız halının ne kadar zahmetli ve değerli olduğunu burada kursiyerlerimize, kursiyerlerimiz de çevrelerine anlatacaktır. Bundan önce de aynı alanda kurs vermiştik, eğitim sürecinde çok güzel ürünler ortaya çıkmıştı. Eğitim sonunda kursiyerlerimiz evlerine küçük tezgahlar yaptırarak üretime ve aile bütçesine katkı sağlamışlardı."

Kursiyerlerden Güllü Ketli de birçok malzemenin fabrikalarda üretildiği bu dönemde el emeğinin önemini ortaya çıkaran bir çalışmada yer almaktan mutlu olduğunu söyledi.

Burada öğrendikleriyle kurs sonunda açmayı hedeflediği atölyede üretim yapıp Anadolu halı ve kilimini tanıtmak istediğini dile getiren Ketli, "Artık kendimi farklı hissediyorum. İnsan ürettikçe kendini daha yeterli ve öz güvenli hissediyor. Kurs, İŞKUR ve belediye destekli olduğu için aile bütçesine de katkı sağlıyor. Burada öğrendiklerimizi unutmak istemiyorum. Bunu bütün dünyaya tanıtmak istiyorum, bu yüzden bir atölye oluşturmayı da planlıyorum." diye konuştu.

Kursiyer Dilber Saylakçı da öğrendiklerini kurs atölyesindeki tezgaha yansıttığını, çalışmayı bundan sonraki süreçte de sürdüreceğini belirterek, "İlk defa böyle bir kursa katıldım, çok memnunun. Çevremde halı ve kilim dokuyan yoktu. İlk defa burada gördüm ve öğreniyorum, devamını getirmeyi düşünüyorum. El becerisi yeteneğimi artırıp, sosyal çevre de edindim." ifadelerini kullandı.