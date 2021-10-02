Üye Girişi
Geleneksel tezgahta dokumacılığı öğrenen kadınlar üretime katkı sunmayı hedefliyor - Son Dakika

Geleneksel tezgahta dokumacılığı öğrenen kadınlar üretime katkı sunmayı hedefliyor

02.10.2021 11:17
Geleneksel tezgahta dokumacılığı öğrenen kadınlar üretime katkı sunmayı hedefliyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığında başlatılan halı ve kilim dokuma kursuna katılan ev kadınları, öğrendikleri dokumacılığı gelir kapısına çevirmeye hazırlanıyor.

Nevşehir Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığında başlatılan halı ve kilim dokuma kursuna katılan ev kadınları, öğrendikleri dokumacılığı gelir kapısına çevirmeye hazırlanıyor.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet sürdüren Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM) tarafından oluşturulan atölyede eğitim alan 12 kadın, unutulmaya yüz tutan el sanatlarından halı ve kilim dokumacılığını geleneksel tezgahlarda öğreniyor.

Üç ay süreli kursun ardından öğrendikleri bilgi ve becerilerle ürettiklerini pazarlamayı hedefleyen kadınlar, hayallerine kapı aralanmasının sevincini yaşıyor.

Usta öğretici Fatma Turgut'tan hafta içi mesai saatlerinde eğitim alan kadınlara, İŞKUR desteği ile günlük harçlık da veriliyor.

Fatma Turgut, AA muhabirine, eğitimde iplerden tezgaha, motiflerden kirkit kullanımına kadar tüm aşamaların geleneksel haliyle öğretildiğini belirtti.

Kurs sonunda, katılımcıların ekonomiye katkı sunmaya hazır hale geleceğini kaydeden Turgut, şöyle konuştu:

"Turistik bir bölgede yaşıyoruz. Bölge desenlerine bağlı kalarak eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimiz burada öğrendiklerini daha sonra iş koluna çevirerek kendileri evlerinde üretip satabilecek. Tezgahta kullanılacak ipleri, yünleri, motifleri bulmak zorlaşmış ve artık rafa kalkmaya başlamışken belediyemizin bu kursuyla yeniden insanlarımızın ilgisine sunmuş oluyoruz. Kursumuzda hem meslek edinip hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Evde oturmaktansa unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatını canlandırmanın gururunu, kadın olarak desteklenmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Evimizde ayağımızı bastığımız halının ne kadar zahmetli ve değerli olduğunu burada kursiyerlerimize, kursiyerlerimiz de çevrelerine anlatacaktır. Bundan önce de aynı alanda kurs vermiştik, eğitim sürecinde çok güzel ürünler ortaya çıkmıştı. Eğitim sonunda kursiyerlerimiz evlerine küçük tezgahlar yaptırarak üretime ve aile bütçesine katkı sağlamışlardı."

Kursiyerlerden Güllü Ketli de birçok malzemenin fabrikalarda üretildiği bu dönemde el emeğinin önemini ortaya çıkaran bir çalışmada yer almaktan mutlu olduğunu söyledi.

Burada öğrendikleriyle kurs sonunda açmayı hedeflediği atölyede üretim yapıp Anadolu halı ve kilimini tanıtmak istediğini dile getiren Ketli, "Artık kendimi farklı hissediyorum. İnsan ürettikçe kendini daha yeterli ve öz güvenli hissediyor. Kurs, İŞKUR ve belediye destekli olduğu için aile bütçesine de katkı sağlıyor. Burada öğrendiklerimizi unutmak istemiyorum. Bunu bütün dünyaya tanıtmak istiyorum, bu yüzden bir atölye oluşturmayı da planlıyorum." diye konuştu.

Kursiyer Dilber Saylakçı da öğrendiklerini kurs atölyesindeki tezgaha yansıttığını, çalışmayı bundan sonraki süreçte de sürdüreceğini belirterek, "İlk defa böyle bir kursa katıldım, çok memnunun. Çevremde halı ve kilim dokuyan yoktu. İlk defa burada gördüm ve öğreniyorum, devamını getirmeyi düşünüyorum. El becerisi yeteneğimi artırıp, sosyal çevre de edindim." ifadelerini kullandı.

Geleneksel tezgahta dokumacılığı öğrenen kadınlar üretime katkı sunmayı hedefliyor
Geleneksel tezgahta dokumacılığı öğrenen kadınlar üretime katkı sunmayı hedefliyor
Geleneksel tezgahta dokumacılığı öğrenen kadınlar üretime katkı sunmayı hedefliyor
Geleneksel tezgahta dokumacılığı öğrenen kadınlar üretime katkı sunmayı hedefliyor
Geleneksel tezgahta dokumacılığı öğrenen kadınlar üretime katkı sunmayı hedefliyor

Türkiye İş Kurumu, Fatma Turgut, Nevşehir, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geleneksel tezgahta dokumacılığı öğrenen kadınlar üretime katkı sunmayı hedefliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

El ve ayakları bağlanarak öldürülen kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı 11:17 El ve ayakları bağlanarak öldürülen kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı Yunanistan, 11:14 Yunanistan, "İstanbul bizim şehrimiz" diyen Marinakis'e tepki gösterdi: Terbiyesiz 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! 10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!
Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler 10:45 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı 10:27 Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu 10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu
İnternetten 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi 09:43 İnternetten 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti 08:57 Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti

Son Dakika Haberleri
11:17 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Böyle giderse 5'inci ve 6'ıncı dalgayı göreceğiz
11:16 El ve ayakları bağlanarak öldürülen kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı
11:14 "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi
11:13 Yunanistan, "İstanbul bizim şehrimiz" diyen Marinakis'e tepki gösterdi: Terbiyesiz
10:54 Nesli tükenmekte olan gelincik Ardahan'da şehir merkezine indi
10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!
10:52 Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı
10:44 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler
10:27 Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı
10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Böyle giderse 5'inci ve 6'ıncı dalgayı göreceğiz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Böyle giderse 5'inci ve 6'ıncı dalgayı göreceğiz         
11:18
"Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi         
11:15
Nesli tükenmekte olan gelincik Ardahan'da şehir merkezine indi Nesli tükenmekte olan gelincik Ardahan'da şehir merkezine indi         
10:55
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi         
10:36
Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi         
10:20
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 11:27:14. #1.12#
SON DAKİKA: Geleneksel tezgahta dokumacılığı öğrenen kadınlar üretime katkı sunmayı hedefliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement