Geleneksel Türk müziği, Yunus Emre Enstitüsü ile dünyaya açılıyor - Son Dakika

Geleneksel Türk müziği, Yunus Emre Enstitüsü ile dünyaya açılıyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türk müziğinin gerek köklü tarihi gerekse gelenek sahibi oluşuyla bir düşünce ürünü olduğunu belirterek, "Biz, bu hazineyi Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde tüm dünyaya taşıyarak,...

Geleneksel Türk müziği, Yunus Emre Enstitüsü ile dünyaya açılıyor, System.String[]

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türk müziğinin gerek köklü tarihi gerekse gelenek sahibi oluşuyla bir düşünce ürünü olduğunu belirterek, "Biz, bu hazineyi Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde tüm dünyaya taşıyarak, güzellik anlayışımızın dünyanın her yerini kuşatmasını sağlayacağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, iki kurum arasındaki kültür ve sanat temalı iş birlikleri ve gelecekte yapılacak ortak faaliyetlerle ilgili bilgi vermek amacıyla ortak basın toplantısı düzenlendi.

Enstitünün merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, geleneksel Türk müziğinin dünyanın her yerinde tanıtılmasını sağlamak üzere Güzel Sanatlar Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürüttüklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Türk kültüründe güzel söz çok önemlidir. Güzel sözün sembolik olarak en güzel vücut bulduğu yer ise müziktir. Bu anlamda gerek köklü tarihi ve gerek gelenek sahibi oluşuyla Türk müziği bir düşünce ürünüdür. Ses ve usul zenginliği ile de kültürümüzün hazinesidir. Biz bu hazineyi Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde tüm dünyaya taşıyarak, güzellik anlayışımızın dünyanın her yerini kuşatmasını sağlayacağız. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından derlenen eserleri yurt dışındaki 60 merkezimizde düzenleyeceğimiz müzik kursları ve etkinliklerle dünyaya taşıyacağız."

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç da konuşmasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında, günlük şartlarda tüketimden ziyade kalıcı anlamda yapılan müzik eserlerini kapsayan çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Bu eserlerin Türk tarihini ve kültürünü gelecek nesillere taşımak açısından önemine dikkati çeken Tokaç, "Türk müziğinin kalıcı eserlerini Yunus Emre Enstitüsü vasıtasıyla dünyada ulaşılabilecek her yere tanıtmak Bakanlığımız için çok önemli bir mesele." ifadelerini kullandı.

Tokaç, "Bir sanatçı olarak diyebilirim ki, bu anlamda verilen emekler Türk kültürünün dünyada çok daha görünür olmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Geleneksel Türk müziği, Yunus Emre Enstitüsü ile dünyaya açılıyor - Son Dakika

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