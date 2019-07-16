Son Dakika Haberleri: Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası
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Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası

3 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası minikler kategorisinde Tokatlı sporcu birinci oldu.

Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, System.String[]
Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası minikler kategorisinde Tokatlı sporcu birinci oldu.
Belemedik Tabiat Parkı'nda kurulan alandaki şampiyonada 45 ilden 350 sporcu 7 kategoride yarıştı.
Şampiyonada minikler kategorisinde Tokat Gazşiosmanpaşa Geleneksel Okçuluk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nden İsmail Kahraman altın madalya kazandı.
Türkiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:44 Kaynak: AA
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