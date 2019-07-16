Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası
3 saat önce
Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası minikler kategorisinde Tokatlı sporcu birinci oldu.
Adana Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:44 Kaynak: AA
'nın Pozantı
ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye
Şampiyonası minikler kategorisinde Tokatlı sporcu birinci oldu.
Belemedik Tabiat Parkı'nda kurulan alandaki şampiyonada 45 ilden 350 sporcu 7 kategoride yarıştı.
Şampiyonada minikler kategorisinde Tokat Gazşiosmanpaşa Geleneksel Okçuluk Spor
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Kulübü'nden İsmail Kahraman
altın madalya kazandı.
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