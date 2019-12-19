Geleneksel Türk Okçuluğu dersi verilen Malezya'da UNESCO mutluluğu - KUALA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geleneksel Türk Okçuluğu dersi verilen Malezya'da UNESCO mutluluğu - KUALA - Son Dakika

Geleneksel Türk Okçuluğu dersi verilen Malezya'da UNESCO mutluluğu - KUALA

6 saat önce

Geleneksel Türk Okçuluğu'nun UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne alınması, okullarında bu alanda eğitim verilen Malezya'da da sevinçle karşılandı.

SERGEN SEZGİN - Geleneksel Türk Okçuluğu'nun UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne alınması, okullarında bu alanda eğitim verilen Malezya'da da sevinçle karşılandı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Kemankeş Projesi" kapsamında, Malezya'nın Shah Alam kentindeki IDRISSI Okulu'nda geçen yıl müfredata giren Geleneksel Türk Okçuluğu derslerine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Derslere katılan 7-10 yaş arasındaki 108 Malezyalı öğrenci, yaptıkları hazırlıklar ve egzersizlerin ardından Türk usulü okçuluk derslerine başlıyor.

Hocalarının verdiği taktikleri dinleyerek atışlarını yapan öğrenciler, derslerde kendilerini geliştirerek hedefi 12'den vuruyor.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Geleneksel Türk Okçuluğu'nun, UNESCO Kültürel Mirası Listesi'ne alınmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

YEE ve Okçular Vakfı'nın, Türk okçuluğunu dünyanın birçok ülkesinde öğretmek için ortak çalışmalar yaptığını aktaran Ateş, şöyle konuştu:

"Türk okçuluğu, temelinde felsefesi olan, sadece beden değil beyni ve zihni besleyen bir spordur. Biz 2 yıldır Okçular Vakfı ile dünyanın 26 ülkesinde yeni bir hedef kitlesine ulaştık, bu kişiler Türkiye ile irtibat kuruyor. Malezya'dan okçuları Türkiye'ye getiriyoruz, Okçular Vakfı, onlara yoğunlaştırılmış eğitim veriyor, sonra bütün malzemelerle birlikte o ülkede bu kursu icra ediyoruz. Böylelikle de dünyanın her tarafı Türk sporlarıyla da tanışmış oluyor."

Ateş, Malezya'dan sonra diğer ülkelerin de Geleneksel Türk Okçuluğu dersini müfredatlarına almaları için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Gelecek nesillere aktarılacak"

Malezya'da Geleneksel Türk Okçuluğu dersi veren Adriana Amin Zahari, öğrencilerin derslerini çok sevdiğini ve ilgili bir şekilde eğitimlere katıldıklarını ifade etti.

"Türk okçuluğu, UNESCO'da yer alması sayesinde gelecek kuşaklara kalıcı şekilde aktarılacak." diyen Zahari, "Şu anda 108 öğrencimiz var. Bunların içerisinde engelli ve otizmli öğrencilerimiz de bulunuyor. Okçuluk derslerine katılan öğrencilerimiz, kendilerine güven hissi kazanıyorlar, bu çok önemli. Türk okçuluğu UNESCO listesine girdiği için herkesi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Dersi alan 8. sınıf öğrencisi Elissa Sarah ise Geleneksek Türk Okçuluğu'nu çok sevdiğini belirterek, "İlk olarak korkuyordum ama sonradan kendimi güvende hissettim. Bu sporu çok sevdim, bana odaklanma becerisi kazandırdı." diye konuştu.

Ahmad Danısh da okçuluk sporunun kendisine yeni yetenekler kazandırdığını ve bu nedenle çok sevdiğini aktararak, bu spor sayesinde odaklanma ve kontrol etme gibi yetenekler kazandığını söyledi.

Geleneksel Türk Okçuluğu dersi verilen Malezya'da UNESCO mutluluğu - KUALA

Okçular Tekkesi, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:21 Kaynak: AA
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