Son dakika haber... - Geleneksel Türk okçuluğu, Kestel Belediyesi ile yaşatılıyor - Son Dakika

Son dakika haber... - Geleneksel Türk okçuluğu, Kestel Belediyesi ile yaşatılıyor

04.01.2021 12:53

Son dakika habere göre - Geleneksel Türk okçuluğu, Kestel Belediyesi ile yaşatılıyor Kestel Belediyesi tarafından geleneksel Türk okçuluğunu tanıtmak maksadıyla açılan kurs büyük ilgi görüyor.

- Geleneksel Türk okçuluğu, Kestel Belediyesi ile yaşatılıyor

BURSA - Kestel Belediyesi tarafından geleneksel Türk okçuluğunu tanıtmak maksadıyla açılan kurs büyük ilgi görüyor.

Kestel Belediye spor Kulübü bünyesinde bulunan spor allarına, bir yenisi daha eklendi. Kestel Belediyesi tarafından 9 yaşın üzerindeki her yaş grubu için başlatılan geleneksel Türk okçuluğu kursu, ilçede yaşayanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kursiyerler, profesyonel hocalar eşliğinde Kestel Belediyesi 15 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda eğitim alıyor.

Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Belediyespor bünyesinde oluşturulan yeni spor branşının hayırlı olmasını diledi. Başkan Tanır, "Geleneksel Türk okçuluğunu ilçemizdeki gençlerimize kazandırmanın mutluluğu yaşıyoruz. Okçuluk, Türk milletinin geçmişinden gelen ve her yaştan insanımızın yapabileceği bir spor dalıdır. Kestel Belediyesi olarak böylesine önemli olan bu ata sporumuzu ilçemizin her noktasına yaygınlaştırmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Açmış olduğumuz kurslardan biri olan okçuluk kursunun hedefi, Kestel'de yaşayan hemşehrilerimizin hem spor bilincini, kültürünü geliştirmek, hem de bu ata sporunun tarihimizdeki önemini anlatmak ve gelecek nesillere taşımaktır. Gençlerimizin bu spora ilgisi her geçen gün artıyor. Bu spor dalında da gençlerimizin kendilerini yetiştirmesi ve gelecekte milli takımda ülkemizi temsil etmesi bizler için büyük bir onur olacaktır. Hemşehrilerimizi kursumuza bekliyorum" diye konuştu.

Son dakika haber... - Geleneksel Türk okçuluğu, Kestel Belediyesi ile yaşatılıyor
Son dakika haber... - Geleneksel Türk okçuluğu, Kestel Belediyesi ile yaşatılıyor
Son dakika haber... - Geleneksel Türk okçuluğu, Kestel Belediyesi ile yaşatılıyor
Son dakika haber... - Geleneksel Türk okçuluğu, Kestel Belediyesi ile yaşatılıyor
Son dakika haber... - Geleneksel Türk okçuluğu, Kestel Belediyesi ile yaşatılıyor

Kestel Belediyesi, 15 Temmuz, Kestel, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... - Geleneksel Türk okçuluğu, Kestel Belediyesi ile yaşatılıyor - Son Dakika


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