Geleneksel Türk Okçuluğu, Kültür Mirası Listesi'nde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geleneksel Türk Okçuluğu, Kültür Mirası Listesi'nde - Son Dakika

Geleneksel Türk Okçuluğu, Kültür Mirası Listesi'nde

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 'Geleneksel Türk Okçuluğu'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini duyurdu.

Geleneksel Türk Okçuluğu, Kültür Mirası Listesi'nde, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 'Geleneksel Türk Okçuluğu'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Geleneksel Türk Okçuluğu' adaylık dosyasının, 9-14 Aralık'ta Bogota'da düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 14. Komite Toplantısında, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne Türkiye'nin 17. kültürel unsuru olarak kaydedildiği aktarıldı.

Geleneksel Türk Okçuluğu'nun listeye kaydedilmesi nedeniyle Okçular Vakfı sporcularınca atış göserisi düzenleneceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geleneksel Türk Okçuluğu'nun bahse konu listeye kaydedilmesi vesilesiyle bu eski ve köklü sporumuzun canlandırılması alanında yaptığı değerli çalışmalarla tanınan ve adaylık dosyamızın hazırlanmasında emeği geçen Okçular Vakfı sporcuları toplantıda bir atış gösterisi düzenleyeceklerdir. Ülkemiz UNESCO çerçevesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmeye ve bu bağlamda kültür varlıklarımızın uluslararası kamuoyuna tanıtılması yönünde adımlar atmaya devam edecektir."


Okçular Tekkesi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:48 Kaynak: DHA
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