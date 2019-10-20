Son Dakika Haberleri: Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübünden tanıtım toplantısı
Son Dakika Yaşam Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübünden tanıtım toplantısı

Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübünden tanıtım toplantısı

1 saat önce

Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü tanıtım toplantısı, Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirildi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübünden tanıtım toplantısı, System.String[]

Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü tanıtım toplantısı, Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirildi.


Toplantıda Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü Başkanı Berkay Kalay, kulübün amaçları ve gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Çalışma kurallarının da paylaşıldığı toplantıda öğrenciler okçuluk malzemelerini inceleme fırsatı da elde etti. Günümüzde unutulmuş olan okçuluk mirasını yeniden hatırlatmak amacıyla kulübü kurduklarını ve bu kapsamda da pek çok etkinliğe imza atacaklarını belirten Kulüp Başkanı Kalay, ayrıca Anadolu Üniversitesini de başarıyla temsil etmek istediklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Berkay Şahin, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
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