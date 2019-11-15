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Geleneksel Türk Okçuluğu'na UNESCO övgüsü

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Geleneksel Türk Okçuluğu'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Geleneksel Türk Okçuluğu'na UNESCO övgüsü, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Geleneksel Türk Okçuluğu'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, UNESCO'nun yayımladığı taslak kararda, geleneksel Türk okçuluğunun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Açıklamada, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleştirilecek UNESCO toplantısına sayılı günler kala Geleneksel Türk Okçuluğu için övgü dolu tavsiye kararının yayımlandığı kaydedildi. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlendirme Organının yayımladığı taslak kararda, geleneksel Türk okçuluğunun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesinin kararlaştırıldığı, Türkiye'nin böyle örnek bir dosya sunduğu için tebrik edildiği belirtildi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, bakanlığın geleneksel Türk okçuluğu ile ilgili olarak 3 yıl önce çalışma başlattığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz yılın Mart ayında ise dosya İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine kaydedilmek üzere UNESCO'ya sunulmuştu. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 14'üncü Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda oylamaya sunulacak dosya için yayımlanan bu tavsiye kararı, geleneksel Türk okçuluğunun insanlığın ortak mirası ilan edileceğine dair beklentileri güçlendirmiş oldu. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 9-14 Aralık'ta düzenlenecek toplantıya kadar dosyanın üyelik süreci devam edecek."


Kolombiya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:18 Kaynak: DHA
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