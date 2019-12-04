Geleneksel Türk okçuluğu, UNESCO koruması altına giriyor

Birleşmiş Milletler Bilim, Kültür ve Eğitim Teşkilatı, (UNESCO) geleneksel Türk okçuluğunu koruma altına almak için hazırlanıyor.



UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Komitesi, 9-14 Aralık tarihlerinde Kolombiya'nın Bogota kentinde toplanacak. Bu toplantıda, Türkiye'nin önerisi üzerine geleneksel Türk okçuluğunun, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili listesine alınması yolunda karar verilecek.