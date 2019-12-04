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Geleneksel Türk okçuluğu, UNESCO koruması altına giriyor

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Bilim Kültür ve Eğitim Teşkilatı (UNESCO), geleneksel Türk okçuluğunu koruma altına almak için hazırlanıyor.

Geleneksel Türk okçuluğu, UNESCO koruması altına giriyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler Bilim, Kültür ve Eğitim Teşkilatı, (UNESCO) geleneksel Türk okçuluğunu koruma altına almak için hazırlanıyor.


UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Komitesi, 9-14 Aralık tarihlerinde Kolombiya'nın Bogota kentinde toplanacak. Bu toplantıda, Türkiye'nin önerisi üzerine geleneksel Türk okçuluğunun, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili listesine alınması yolunda karar verilecek.

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Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:28 
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