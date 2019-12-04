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Geleneksel Türk okçuluğu, UNESCO koruması altına giriyor
6 saat önce
Birleşmiş Milletler Bilim Kültür ve Eğitim Teşkilatı (UNESCO), geleneksel Türk okçuluğunu koruma altına almak için hazırlanıyor.
Birleşmiş Milletler Bilim, Kültür ve Eğitim Teşkilatı, (UNESCO) geleneksel Türk okçuluğunu koruma altına almak için hazırlanıyor.
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Komitesi, 9-14 Aralık tarihlerinde Kolombiya'nın Bogota kentinde toplanacak. Bu toplantıda, Türkiye'nin önerisi üzerine geleneksel Türk okçuluğunun, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili listesine alınması yolunda karar verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:28
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