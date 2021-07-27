Geleneksel Türk Okçuluğu yaşatılmaya devam ediyor - Son Dakika

Erzincan Gençlik Merkezi'nde "Geleneksel Türk Okçuluğu" eğitimleri devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimi Erzincan'da tüm hızıyla devam ediyor. Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Fatih Gülnahar tarafından verilen eğitimlere gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Tarihi çok eskilere dayanan okçuluk, Türkler için hem milli hem de manevi değerler açısından büyük bir öneme sahip. Erzincan Gençlik Merkezi sayesinde bu bilinçle, 8 ile 29 yaş arası gençler atalarının izinde, şanlı tarihiyle, kültürüyle, ok ve yayla tanışarak ok atıcılığı eğitimlerine ücretsiz olarak katılıyorlar. Geleneksel Türk Okçuluğu eğitiminde pandemi kurallarına uygun olarak çalışmalar gruplar halinde devam ediyor. Eğitime katılan gençler Erzincan Gençlik Merkezi'nin yapmış olduğu bu hizmetinden dolayı memnun kaldıklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN