Geleneksel Türk Okçuluğu Yeniden Canlanıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından resmi ders programına alınan Geleneksel Türk Okçuluğu, Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Meslek Yüksek Okulu'nda yeniden canlandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından resmi ders programına alınan Geleneksel Türk Okçuluğu, Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Meslek Yüksek Okulu'nda yeniden canlandı.



Son yılların değer bulan spor dallarından biri olan Geleneksel Türk Okçuluğu Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından resmi ders programına alındı. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek okulunda bu sene başlayan derslere bir çok fakülteden öğrenci ilgi gösterdi. Geleneksel okçuluğun anlam ve felsefi kavramı ile başlayan dersler, vücuda ve ruha sağladığı katkılar işlenerek devam etti. Derslerin sonunda her öğrenci geleneksel yaylar ile atış yapabilecek kabiliyete kavuşarak, yapılan uygulama sınavı sonrasında derslerini bitirmiş olacaklar.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı ve BESYO Geleneksel Okçuluk Öğretim Görevlisi Mutlu Tanrıkulu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk milletinin yurt edinmesinde ve üç kıtaya hüküm sürmesinde okçuluğun önemi tartışılamayacak kadar büyüktür. Türklerin tarih sahnesinde yerini almalarından bu yana okçuluk ile birlikte anılan adı, asla gözardı edilmemelidir. Özellikle kompozit yay üretimi konusunda ki ustalıkları ve bu işe gereken önemi ve ihtimamı göstermeleri tarihimizin destansı zaferlerinin arkasında ki güç olarak görülebilir. Bizlerde atalarımızın kutsiyet yükleyerek anlamlandırdığı geleneksel okçuluğu, aynı kutsiyet ve töreleri eşliğinde gelecek nesillere aktarma görevini üstlenmiş bulunmaktayız" dedi.



Öte yandan okçuluk derslerinin mevcut fakülteler haricinde, Eğitim Fakültelerinde de ders olarak işlenmeye başlayacağı bildirildi. - BALIKESİR

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