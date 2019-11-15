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Geleneksel Türk okçuluğuna UNESCO övgüsü

6 saat önce

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlendirme Organının yayımladığı taslak karara göre, geleneksel Türk okçuluğu İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilecek.

Geleneksel Türk okçuluğuna UNESCO övgüsü, System.String[]

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlendirme Organının yayımladığı taslak karara göre, geleneksel Türk okçuluğu İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleştirilecek UNESCO toplantısına sayılı günler kala, geleneksel Türk okçuluğu için övgü dolu bir tavsiye kararı yayımlandığı belirtildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlendirme Organının yayımladığı taslak kararda, Geleneksel Türk okçuluğunun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesinin kararlaştırıldığı, böyle örnek bir dosya sunduğu için Türkiye'nin tebrik edildiği ifade edildi. Ayrıca, geleneksel Türk okçuluğunun tüm özelliklerini yansıtan tanıtım filminin de takdir ve övgüyle karşılandığı vurgulandı.

Dosyanın üyelik süreci devam edecek

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının geleneksel Türk okçuluğu ile ilgili 3 yıl önce çalışma başlattığı, geçen yılın mart ayında ise dosyayı İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine kaydedilmek üzere UNESCO'ya sunduğu hatırlatıldı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda oylamaya sunulacak dosya için yayımlanan bu tavsiye kararın, geleneksel Türk okçuluğunun insanlığın ortak mirası ilan edileceğine dair beklentileri güçlendirmiş olduğu belirtildi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 9-14 Aralık'ta düzenlenecek toplantıya kadar dosyanın üyelik sürecinin devam edeceği bildirildi.

Kolombiya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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