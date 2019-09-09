Son Dakika Haberleri: Geleneksel Türk okçuluğunda ilk hakem eğitimi yapıldı
Son Dakika Spor Haber

Geleneksel Türk okçuluğunda ilk hakem eğitimi yapıldı

1 saat önce

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca ilk aday hakem yetiştirme kursu düzenlendi.

Geleneksel Türk okçuluğunda ilk hakem eğitimi yapıldı, System.String[]

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca ilk aday hakem yetiştirme kursu düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat 2019'da Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan ve mayıs ayında genel kurulu yapılan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, ilk aday hakem yetiştirme kursunu Ankara'da gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Eğitim Tesisi'nde gerçekleştirilen kursa 73 kişi katıldı. Eğitim sonunda başarılı olanlara sertifika verildi.

Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz, yaptığı değerlendirmede, "Atalarımızdan aldığımız emaneti yeni nesillere taşımak ve aktarmak düşüncesiyle çıktığımız bu yolda ilk kursumuzu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu önemli günün Türk sporuna ve Türk okçuluk camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kurtlar Vadisi dizisi 2020 yılında Netflix'te mi yayınlanacak?
CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor Moldova'da gerginlik, Şenol Güneş sinirlendi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:48:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geleneksel Türk okçuluğunda ilk hakem eğitimi yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]