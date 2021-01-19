Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kültür endüstrisinin ülke ekonomisine katkısının düzenli olarak arttığını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünce, 10. yıl kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Geleneksel Türk Sanatlarında Mezun İstihdamı" paneli çevrim içi gerçekleştirildi.

Yavuz, paneldeki konuşmasında, geleneksel sanatların gelişimine katkı sağlamanın ve desteklemenin Kültür ve Turizm Bakanlığının öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Zamanla unutulan, unutulma tehlikesi altındaki kültürel zenginliklerin etkin şekilde değerlendirilmesi ve hak ettiği değerin gösterilmesi gerektiğini belirten Yavuz, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, tanıtmak, değerlendirmek ve tarihi kültürel varlıkların yok edilmesini önlemek gibi bir amacımız ve görevimiz var. Bu amaca ulaşmak, bu görevi yerine getirmek adına pek çok alanda faaliyetlerimizi yürütüyoruz." diye konuştu.

Yavuz, kültür endüstrilerinin son 20 yılda ülke ekonomilerine yaptıkları kayda değer katkılar nedeniyle tüm dünyada ekonomik büyümenin itici güçlerinden bir tanesi olarak kabul edildiğini vurguladı.

Geçen ekim ayında Bakanlık olarak kültür endüstrilerinin ekonominin boyutunu ölçmek için yeni bir çalışma başlattıklarını aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"2009'dan itibaren ülkemizde telif haklarına dayalı endüstrilerin gayri safi hasıla içindeki payının çeşitli artış ve azalışlara rağmen istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü gözlemliyoruz. Kültür endüstrilerinin ülkemizin gayri safi hasılası içindeki katma değer payı son 10 yıllık dönemde yüzde 2,8'e kadar yükselmiş durumda. Yani ekonomik anlamda da bu endüstrilerin ekonomimize katkısı düzenli olarak artıyor. Bu da kültür endüstrisi ürünlerine toplumumuzun daha fazla önem vermekte olduğunun bir göstergesi."

Kültür endüstrilerinin önemli ihracat kaynakları olmaya da başladığını anlatan Yavuz, Türkiye'nin toplam ihracatı içinde kültür ürünlerinin payının 2010-2011'de yüzde 6,5 ila 6,87 civarındayken 2018'de yüzde 7,14'e yükseldiğini kaydetti.

Bakanlık olarak 2023 hedeflerine giderken kültür ve sanat alanında yatırımlarının ve katma değer yaratacak çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Yavuz, sanatsal çalışmaları teşvik ederek sanatsal faaliyetlerin toplumun her kesimine yayılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.